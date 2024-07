crédito: No Ataque Internacional

Torcedor argentino morre em Buenos Aires antes de final da Copa América (Torcedor morreu após sofrer queda enquanto aguardava jogo da Argentina pela Copa América )

Um torcedor argentino morreu nesse domingo (14/7), em Buenos Aires, antes da vitória por 1 a 0 da Argentina sobre a Colômbia, pela final da Copa América. O homem de 29 anos teria perdido a vida após cair da letra “A” do jardim vertical, atração turística do centro de Buenos Aires.

Segundo o La Nación, o homem, que ainda não teve a identidade revelada, estava pulando em cima do monumento. De acordo com o relatório policial, ele vestia uma jaqueta verde, calças cinza e tênis brancos. A altura da queda seria de 6 metros.

“O indivíduo em questão subiu na letra ‘A’ do Jardim Vertical, e, através do uso de um megafone, foi instruído várias vezes a descer e evitar colocar sua vida em risco, mas ele ignorou os avisos. Bombeiros foram solicitados ao local, momento em que o indivíduo, que estava pulando sobre a letra ‘A’, caiu no chão e morreu”, diz o relatório.

“Eu vi quando o homem caiu. Ele subiu nas letras, desabou pelo lado e caiu. Subiu sozinho. Pediram a ele várias vezes para descer, mas ele estava muito animado. Ele caiu de frente no chão. Não posso dizer se ele estava alcoolizado. Ouça os gritos da família e dos amigos, das pessoas ao redor. Um grande grupo de torcedores ficou chocado ao ver o que aconteceu. Foi algo muito forte”, relatou uma testemunha ao La Nación.

Argentina conquistou a Copa América

Em campo, a Argentina sofreu, mas conseguiu o bicampeonato da Copa América. Os comandados de Lionel Scaloni bateram a Colômbia por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Lautaro Martínez no segundo tempo da prorrogação. A partida foi disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Agora com 16 conquistas, a Argentina ultrapassou o Uruguai, que tem 15, e se tornou a maior vencedora do torneio. La Albiceleste venceu em 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 e 2024.

