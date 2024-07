Moisés justifica estratégia diferente do América em empate com Sport

O América saiu na frente, mas cedeu o empate ao Sport neste sábado (13/7), na Arena de Pernambuco, em Recife, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida, Moisés citou a necessidade de executar estratégia diferente a fim de justificar o 1 a 1 no placar.

Mandante, o Sport até se arriscou no início da partida, mas por pouco tempo. O América subiu a marcação, pressionou e conseguiu abrir o placar com o zagueiro Éder, aos 16 minutos da primeira etapa. Os pernambucanos voltaram melhor para a segunda parcial. Mantiveram o controle da bola, enquanto os mineiros, sem fôlego, recuaram. A pressão rendeu, e Fabrício Dominguez empatou.

Evidentemente, Moisés preferiria ter deixado o gramado com a vitória, mas valorizou o ponto somado. Para o meio-campista, o gramado forçou a equipe a optar por estratégia diferente.

Gostaríamos da vitória, né? Viemos para conseguir os três pontos. Mas, pelas circunstâncias do campeonato, é claro que um ponto aqui não é ruim. Acredito que fizemos um jogo maduro. O campo não nos possibilitava fazer muito nosso jogo. É muito irregular. É pesado e irregular. Então, para a gente que gosta de sair jogando, estava muito arriscado. Optamos por fazer um jogo fora das nossas características. Até certo ponto, conseguimos. Moisés, meio-campista do América

Na sequência, o camisa 15 explicou o lance que resultou no empate do Sport: “Uma bola parada ali, falta de comunicação entre eu e o Breno. Acabamos dando uma bobeada e tomamos o gol numa bola que somos muito fortes. Trabalhar e, em casa, conseguir a vitória pra validar esse ponto aqui importante”.

América na Série B

O Coelho chegou aos 26 pontos – sete vitórias, cinco empates e três derrotas – e recuperou a liderança. Para encerrar a rodada em primeiro, depende do desempenho do Santos. O Peixe, com 25 tentos, joga nesta segunda-feira (15/7), contra o Ituano, às 20h, na Vila Belmiro, de olho no topo.

Pela 16ª rodada, o Coelho recebe o Amazonas no Independência, no próximo sábado (20/7), a partir das 17h.

