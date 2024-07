Conmebol denuncia 11 jogadores por confusão na Copa América (Darwin Nuñez trocou socos após eliminação do Uruguai)

A Conmebol denunciou 11 jogadores da Seleção do Uruguai pela confusão após derrota por 1 a 0 para a Colômbia, nessa quarta-feira (10/7), pela semifinal da Copa América. O dirigente uruguaio Marcelo García também foi denunciado.

Os jogadores denunciados são: Darwin Nuñez, José María Giménez, Santiago Mele, Matías Viña, Mathías Oliveira, Facundo Pellistri, Ronald Araujo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur e Sebastián Cáceres.

Eles aguardam a decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol e podem perder o jogo contra o Canadá, neste sábado (12/7), a partir das 21h, no Bank of America Stadium, em Charlotte, pela decisão de terceiro lugar da Copa América. Os atletas podem ser punidos com suspensão ou pagamento de multa. Segundo o jornal El País, do Uruguai, a sanção pode sair ainda nesta sexta-feira (11/7).

Pior cenário

Darwin Nuñez tem pior cenário. De acordo com o El País, o atacante uruguaio do Liverpool foi denunciado pela briga e por ter jogado uma cadeira em direção à torcida da Colômbia.

A Federação Uruguaia aponta legítima defesa e pouca segurança para os uruguaios que estavam nas arquibancadas. Os jogadores se envolveram na briga para defender familiares que estavam no local.

A polícia demorou para chegar no local da confusão. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, os policiais demoraram cerca de 10 minutos para abrir o portão que ligava o campo à arquibancada e evacuar os familiares dos jogadores.

A notícia Conmebol denuncia 11 jogadores por confusão na Copa América foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.