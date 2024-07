Ídolo italiano vai às lágrimas ao relembrar assalto: ‘Agradeço pelo carinho’ (Baggio se emocionou em evento na Itália ao falar de assalto)

O ídolo italiano Roberto Baggio foi às lágrimas ao relembrar assalto que foi vítima no fim de junho. Durante evento na Itália, em comemoração ao Campeonato Italiano dos anos 90 e 2000, o ex-meia-atacante se emocionou e agradeceu o carinho dos torcedores depois do episódio traumático.

O evento chamado de “Operação Nostalgia”, no estádio Piola, em Novara, na Itália, contou com 12 mil pessoas, entre elas o ex-Seleção Brasileira e Inter de Milão, Zé Maria.

“Agradeço infinitamente pelo carinho que vocês tem demonstrado. Um agradecimento especial aos organizadores deste lindo evento, em especial a Andrea Bini, pela dedicação e comprometimento. Ver meu filho Leonardo jogar por alguns momentos me fez voltar no tempo e me emocionou profundamente: futebol deve ser emoção, futebol pode ser nostalgia”, falou Baggio.

“Uma sincera saudação a todos os presentes. Seu carinho, seu carinho, suas vozes tocaram meu coração, principalmente depois das dificuldades do último período. Como disse o Sensei “quanto mais escura a noite, mais próximo o amanhecer”. Espero que você enfrente a vida todos os dias com força e determinação”, disse ele, já emocionado.

Baggio foi vítima de um assalto à mão armada no fim de junho. De acordo com o jornal italiano Il Corriere della Sera, o ex-jogador foi agredido. Os ladrões invadiram a casa de Baggio, em Vicenza, e bateram na cabeça do ex-atleta com uma arma. Além disso, os bandidos trancaram ele e sua família em um quarto enquanto roubavam joias, relógios e dinheiro.

Baggio defendeu grande clubes do futebol internacional, como Juventus, Milan e Inter de Milão. Ele também atuou 56 vezes pela Seleção Italiana e marcou 27 gols. Além disso, o ex-meia foi coroado como Bola de Ouro em 1993.