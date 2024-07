crédito: No Ataque Internacional

Jogador da Espanha é atingido por segurança e pode perder final da Euro; veja (Morata é titular da Seleção Espanhola )

A Espanha venceu a França por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (9/7), e garantiu vaga na final da Eurocopa 2024. Na comemoração da vaga, após o apito final, Morata, atacante espanhol, foi atingido por um segurança que tentava evitar a invasão de torcedores no gramado da Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

O membro da segurança do estádio, ao tentar impedir a ação dos torcedores espanhóis, escorregou e atingiu a perna direita de Morata. O atacante, assim que sentiu o golpe, colocou imediatamente as mãos no tornozelo e começou a mancar.

Após alguns minutos, o camisa 7 da Espanha deixou o gramado acompanhado e mancando e levantou dúvidas se estará à disposição da comissão técnica de Luís de la Fuente.

Insólito: un seguridad quiso proteger a los jugadores de España y se lo llevó puesto a Álvaro Morata, que salió rengueando del Allianz Arena. pic.twitter.com/ZUpoQ8ABaT — Diario Olé (@DiarioOle) July 9, 2024

Nesta Eurocopa, o atacante disputou todas as seis partidas com a Seleção Espanhola e balançou as redes uma única vez.

Com sete gols na história da Euro, Álvaro Morata é o terceiro maior artilheiro da competição, empatado com Alan Shearer (Inglaterra) e Griezmann (França). O atleta só fica atrás de Michel Platini (França), com nove gols, e Cristiano Ronaldo (Portugal) que tem 14 tentos anotados.

Final da Eurocopa

A final da Eurocopa está marcada já para este domingo (14/7), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.

