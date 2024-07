crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid anuncia contratação de atleta da Seleção Brasileira (Antônia é uma das 18 convocadas por Arthur Elias)

Nesta segunda-feira(8/7) , a lateral Antônia Silva, foi anunciada como reforço do Real Madrid feminino. A defensora foi convocada pelo técnico Arthur Elias para a disputa das Olimpíadas de Paris.

“Chegar ao Real Madrid é realização de um lindo sonho, o maior clube do mundo! É um grande passo na minha carreira, estou extremamente feliz e motivada para buscar coisas grandes e fazer história!”, celebrou a jogadora, de 30 anos.

O último clube defendido por ela havia sido o Levante, da Espanha. No time, ela disputou 47 jogos, com um gol e quatro assistências.



No Brasil, Antônia passou por São Paulo, Iranduba, Osasco Audax, Corinthians e Ponte Preta. Ela , por fim, atuou pelo Madrid CFF, da Espanha.





Focada na Seleção, Antônia quer ajudar na busca pelo ouro inédito no futebol feminino. A equipe de Arthur Elias enfrentará Espanha, Japão e Nigéria no Grupo C.

