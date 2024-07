Astro do UFC pode faturar milhões em aposta sobre campeão da Copa América (Troféu da Copa América de 2024 disputada nos Estados Unidos)

O irlandês Conor McGregor, astro do Ultimate Fighting Championship (UFC), está de olho na Copa América disputada nos Estados Unidos. Nesta semana, o ex-campeão peso-pena e peso-leve da maior liga de MMA do mundo contou na rede social X (antigo Twitter) que pode ganhar uma aposta milionária se acertar o campeão.

O lutador do UFC apostou 365 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões) em uma conquista da Argentina na Copa América. Se a equipe de Messi ficar com o troféu, Conor McGregor receberá como prêmio 1 milhão de dólares – cerca de R$ 5,5 milhões.

Na publicação em que revelou a aposta, o irlandês disse que a Argentina seguirá na Copa América os mesmos passos que ele trilhou para se consagrar campeão do UFC por duas vezes.

“Os campeões da Copa do Mundo pretendem seguir os passos do Mac ao erguer o troféu da Copa América”, escreveu.

Argentina na Copa América

A Argentina é a primeira seleção garantida na semifinal da Copa América depois de vencer o Equador nas quartas de final.

As equipes empataram por 1 a 1, na noite dessa quinta-feira (4/7), mas os argentinos levaram a melhor na disputa de pênaltis (4 a 2).

O time de Messi espera agora o vencedor do confronto entre Venezuela e Canadá, nesta sexta-feira (5/7), às 22h (horário de Brasília).

As outras partidas das quartas serão entre Colômbia e Panamá (no sábado, às 19h), e Uruguai e Brasil (também no sábado, às 22h).

Conor McGregor no UFC

Aos 35 anos, o irlandês Conor McGregor é um dos maiores lutadores de MMA da história, sendo o primeiro atleta a conquistar dois cinturões em categorias diferentes do UFC: pena e leve. Em seu cartel no esporte, ele contabiliza 22 vitórias em 28 combates.

Em julho de 2015, McGregor conquistou o cinturão interino do peso-pena do UFC ao derrotar Chad Mendes, por nocaute técnico, no segundo round. Na sequência, em dezembro do mesmo ano, ele unificou o título ao chocar o mundo com uma vitória sobre o então campeão linear da categoria, o brasileiro José Aldo. O irlandês venceu aquele confronto por nocaute, no primeiro round, em apenas 13 segundos.

O lutador se consagrou ainda mais em novembro de 2016 ao conquistar um novo cinturão. Ele subiu para o peso-leve e derrotou Eddie Alvarez, por nocaute técnico, no segundo assalto, entrando assim para a história do UFC.

Lesão e provável retorno

Conor McGregor não luta no UFC desde julho de 2021, quando quebrou a perna em uma revanche contra Dustin Poirier.

O irlandês voltaria a competir no fim de junho deste ano, na luta principal do UFC 303, em que enfrentaria Michael Chandler.

No entanto, uma lesão em um dedo do pé tirou o lutador do evento. Ele foi substituído pelo brasileiro Alex Poatan Pereira, que defendeu o cinturão dos meio-pesados diante de Jiri Prochazka.

Agora, o UFC espera que Conor McGregor volte a lutar em setembro justamente contra Michael Chandler.

