Argentina bate Peru e vai ao mata-mata da Copa América com 100%; Canadá também avança

Apesar de não ter Messi, poupado no banco de reservas em razão de um incômodo na coxa direita, a Argentina bateu o Peru neste sábado (29/6), por 2 a 0, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa América. Com o triunfo no Hard Rock Stadium, em Miami, o time comandado por Lionel Scaloni, já classificado às quartas de final, encerrou a primeira fase do torneio com 100% de aproveitamento. Na outra partida da chave, o Canadá empatou com o Chile por 0 a 0 e também se garantiu no mata-mata.

O jogo entre Argentina e Peru

A atual campeã mundial, que já havia garantido a classificação à próxima fase da competição, é a líder do Grupo A, com nove pontos – três vitórias em três jogos. Segue viva em busca do 16º título. Já o Peru termina como lanterna da chave, com apenas um ponto.

Após primeiro tempo de poucas emoções, a Argentina, com time misto, foi abrir o placar no primeiro minuto da etapa final, com Lautaro Martínez. O atacante da Inter de Milão marcou em todas partidas até o momento e é o artilheiro da Copa América, com quatro gols.

O time de Lionel Messi chegou a aumentar a vantagem aos nove minutos, com Tagliafico, mas o tento foi anulado em virtude de uma falta na origem da jogada. Aos 26, Paredes ainda desperdiçou um pênalti. Lautaro Martínez anotou o segundo dele e da equipe já nos minutos finais.

Nas quartas de final, os argentinos enfrentarão o segundo colocado do Grupo B – Venezuela, Equador ou México. A definição sairá neste domingo (30/6), nos jogos das 21h (de Brasília).

A Venezuela mede forças contra a Jamaica, em Austin, enquanto a Seleção do Equador encara o México, na cidade de Glendale.

Empate entre Canadá e Chile

Pela mesma rodada, Canadá e Chile fizeram partida truncada no Inter&Co Stadium, em Orlando. O jogo terminou empatado por 0 a 0. Com o resultado, o Canadá avançou ao mata-mata como segundo colocado, com quatro pontos.

Como ficou o Grupo A

Argentina – nove pontos, três vitórias Canadá – quatro pontos, uma vitória, um empate e uma derrota Chile – dois pontos, dois empates e uma derrota Peru – um ponto, um empate

A notícia Argentina bate Peru e vai ao mata-mata da Copa América com 100%; Canadá também avança foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.