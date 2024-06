crédito: No Ataque Internacional

Superior, Uruguai goleia Bolívia e se aproxima da classificação na Copa América (Líder do Grupo C com seis pontos, o Uruguai está próximo de se classificar às quartas de final da Copa América)

O Uruguai goleou a Bolívia por 5 a 0 nesta quinta-feira (27/6), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Fede Valverde e Bentancur marcaram os gols da partida.

Agora com seis pontos, o Uruguai está muito próximo de se classificar às quartas de final da Copa América. A celeste lidera o Grupo C. Já a Bolívia, sem nenhum ponto, permanece na lanterna da chave.

Próximos jogos

Pela terceira e última rodada da fase de grupos da competição, o Uruguai volta aos gramados nesta segunda-feira (1º/7), às 22h, para enfrentar os Estados Unidos, no Arrowhead Stadium. A Bolívia, por sua vez, no mesmo dia e horário, pega o Panamá, no Exploria Stadium.

Os gols

Aos 7 minutos da etapa inicial, o Uruguai inaugurou o marcador. Ronald Araújo mandou a bola para a área e Facundo Pellistri apareceu para completar de cabeça para o fundo das redes bolivianas.

A Celeste aumentou a vantagem aos 21 minutos. Na grande área, Darwin Núnez recebeu passe em profundidade de Maximiliano Araújo e não desperdiçou a chance, finalizou e anotou o segundo dos uruguaios.

Já na etapa complementar, aos 32 minutos, De La Cruz fez um passe genial para Maximiliano Araújo, que deu um toque sútil na saída do goleiro para marcar o terceiro da Celeste.

Quatro minutos depois, aos 36, Fede Valverde, do Real Madrid, deixou o seu tento, o quarto do Uruguai. Pellistri achou o camisa 15 dentro da área e o meio-campista finalizou no canto esquerdo de Vizcarra, que não defendeu.

Para fechar a conta, aos 44, o Uruguai cravou o quinto gol na partida. Arrascaeta, que havia acabado de entrar, cruzou uma falta na cabeça de Bentancur. O jogador testou firme para o fundo do gol.

