Espanyol x Oviedo: definido o último promovido para La Liga 2024/25

O Espanyol está de volta à Primeira Divisão do Campeonato Espanhol. No jogo de volta do playoff valendo o acesso, a equipe catalã venceu o Oviedo por 2 a 0, neste domingo (23/6), no Estádio Stage Front, em Barcelona, e garantiu presença em La Liga na temporada 2023/2024.

O Espanyol perdeu por 1 a 0 para o Oviedo no jogo da ida do playoff do acesso à elite espanhola. Na volta, em casa, o time de Barcelona conseguiu a vitória pelo saldo de gols necessário e garantiu o retorno à Primeira Divisão uma temporada depois do rebaixamento.

Os gols da vitória do Espanyol foram marcados pelo atacante Javi Puado, aos 44 e 47 minutos do primeiro tempo.

O Leganés, campeão da La Liga 2, e o Real Valladolid, clube gerido por Ronaldo Nazário, ganham a companhia do Espanyol na próxima temporada da Primeira Divisão do Campeonato Espanhol.

Rebaixamento e acesso na Espanha

Ao todo, três clubes são promovidos da Segunda à Primeira Divisão do Campeonato Espanhol. No entanto, apenas o campeão e o vice da La Liga 2 têm o acesso direto à elite – casos de Leganés e Valladolid nesta temporada.

Dessa forma, um playoff com equipes que ficaram da terceiro à sexta colocação é disputado para definir o último classificado à Primeira Divisão.

Por outro lado, Cádiz, Almería e Granada foram os clubes rebaixados à Segunda Divisão da Espanha.

