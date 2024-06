Uniforme de luxo? Nike relança camisa da Seleção usada por Ronaldo, e preço assusta crédito: No Ataque Internacional Uniforme de luxo? Nike relança camisa da Seleção usada por Ronaldo, e preço assusta (Ronaldo na final da Copa do Mundo de 1998 contra a França) A Nike anunciou nesta sexta-feira (21/6) o relançamento da camisa da Seleção Brasileira usada por Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Cafu, Roberto Carlos e outros craques durante a Copa do Mundo de 1998 disputada na França. Na campanha de marketing da empresa, o astro Vinícius Júnior, do Real Madrid, aparece em uma imagem vestindo o uniforme. “A camisa Reissue parece ter saído direto do cofre. Com cores exclusivas, logos bordados e outros detalhes vintage, esta releitura ponto por ponto homenageia as camisetas icônicas que a Nike fez para a Seleção Brasileira de 1998”, detalha a Nike no site de vendas. “[A camisa] Também celebra um dos maiores de todos os tempos, cuja força, ritmo e habilidades conquistaram o mundo do futebol no mesmo ano”, explica a empresa, ao fazer referência ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno. O preço, no entanto, assusta os interessados na réplica.

Camisa de luxo?

No Instagram, diversos brasileiros ficaram assustados com o preço da camisa. No site oficial da Nike, os interessados podem adquirir a peça por R$ 899,99 no cartão de crédito ou por R$ 854,99 no PIX.

“O preço é ‘bem acessível’ a nós Brasileiros”, ironizou um torcedor.

“Estáva hipado para comprar a camisa, mas vazou o preço por impressionantes R$ 899,99. Vou ficar na vontade mesmo”, lamentou outro.

“Rapaz, por esse motivo que as [camisas] tailandesas reinam no Brasil”, ironizou mais um brasileiro, ao lembrar das camisas de futebol falsificadas que são comercializadas no país.