Fifa atualiza ranking da seleções; veja a posição do Brasil antes da Copa América 2024 (Seleção Brasileira antes do amistoso contra os Estados Unidos)

O Brasil ultrapassou a Inglaterra e subiu para a quarta posição no ranking de seleções da Fifa (Federação Internacional de Futebol), conforme atualização publicada nesta quinta-feira (20/6).

Desde a última atualização do ranking, em 20 de abril, a Seleção Brasileira venceu o México por 3 a 2 e empatou com os Estados Unidos por 1 a 1.

O próximo compromisso da equipe de Dorival Júnior é a estreia na Copa América na próxima segunda-feira (24/6), contra a Costa Rica.

A Inglaterra, por sua vez, venceu a Bósnia por 3 a 0 e perdeu para a Islândia por 1 a 0 em amistosos preparatórios para a Eurocopa. Na estreia no torneio continental, bateu a Sérvia por 1 a 0. Os jogos pela Euro ainda não estão contabilizados na atualização.

Outras posições do ranking da Fifa

As três primeiras posições seguiram inalteradas. A liderança segue com a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo e da Copa América. Na sequência vem a vice-campeã mundial França, seguida pela Bélgica..

Ainda no top 10, Portugal, Holanda e Espanha seguiram em 6º, 7º e 8º, respectivamente.

Já a nona posição foi assumida pela Croácia, ultrapassando a Itália. A seleção de Luka Modric venceu Macedônia do Norte (3 a 0) e Portugal (2 a 1) nos amistosos antes da Euro. Na competição continental, perdeu para a Espanha por 3 a 0 e empatou com a Albânia por 2 a 2.

A Azurra, por sua vez, empatou com a Turquia (0 a 0) e venceu a Bósnia (1 a 0) nos amistosos que disputou como preparação para a Euro. No torneio até aqui, venceu a Albânia (2 a 1) e enfrenta nesta quinta-feira a Espanha.

A próxima edição do ranking será divulgada em 18 de julho, após as finais da Euro e da Copa América, programadas para 14 de julho.

Top 10 do ranking de seleções da Fifa

Argentina – 1860,14 pontos França – 1837,47 Bélgica – 1797,98 Brasil – 1791,85 Inglaterra – 1787,88 Portugal – 1747,04 Holanda – 1746,66 Espanha – 1729,92 Croácia – 1728,30 Itália – 1724,37

