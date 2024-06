Craque de seleção critica técnico após estreia na Euro: ‘Sou o mais preparado’ (Dusan Tadic é um dos destaques da seleção da Sérvia)

A Sérvia iniciou a sua trajetória na Eurocopa com uma derrota para a Inglaterra por 1 a 0, no último domingo (16). Com o resultado, a seleção já ocupa a quarta e última colocação do Grupo C. Outra provável consequência foi a instauração de um clima ruim.

Isso porque o principal jogador da equipe, Dusan Tadic, fez duras críticas ao técnico Dragan Stojkovi?. O atleta iniciou a partida da Eurocopa no banco de reservas. Em seguida, o meio-campista condenou a decisão do comandante.

“Sou o jogador mais preparado deste time e disse isso ao técnico. Mas temos de respeitar as decisões, mesmo sem concordar” Tadic, meia ex-Ajax e atualmente no Fenerbahçe

O camisa 10 da Sérvia entrou no jogo aos 16 minutos do segundo tempo ao substituir o centroavante Mitrovic. O jogo, em resumo, foi marcado por poucas oportunidades para os dois times.

Desse modo, Tadic não conseguiu se destacar no confronto. Ainda mais porque a Inglaterra conta com um dos melhores elencos e é uma das favoritas a conquistar o título da Euro.

Apesar disso, o seu histórico na seleção demonstra que o meio-campista tem forte influência nas participações de gols da equipe: em 109 jogos são 23 gols e 34 assistências.

Sequência da Sérvia na Eurocopa

A Sérvia volta a campo pela Eurocopa, na próxima quinta-feira (20), para enfrentar a Eslovênia, e uma vitória é essencial para dar início à recuperação e para manter as chances de classificação para a próxima etapa. Posteriormente, a Sérvia encerra a sua participação na fase de grupos em duelo contra a Dinamarca, que vai ocorrer no dia 25 de junho.

Tadic, de 35 anos, teve passagem de destaque pelo Ajax por cinco temporadas. Anteriormente, já havia atuado por outros clubes holandeses como Twente e Groningen. Além disso, também teve uma experiência na Premier League, pelo Southampton.

A notícia Craque de seleção critica técnico após estreia na Euro: ‘Sou o mais preparado’ foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.