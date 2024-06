Ídolo do Cruzeiro agride torcedor rival após ser provocado; assista (Momento em que Luisão agride torcedor rival)

O ídolo do Cruzeiro Luisão agrediu um torcedor rival. Em vídeo que circula nas redes sociais, o atual diretor de futebol do Benfica, de Portugal, partiu para cima do jovem após ser provocado.

Na gravação, é possível ver Luisão posando para uma foto com o torcedor, que logo depois começou a gritar “Sporting, Viva o Sporting”, em referência ao rival do Benfica. O ex-zagueiro, então, o agrediu.

O jovem não se rendeu e seguiu provocando o ídolo da Raposa. No fim, uma mulher aparece e finaliza a gravação. Veja o momento:

Acabado de receber, aqui podemos ver Luisão, ex-jogador e atual diretor de futebol do SL Benfica, a agredir várias vezes um jovem.



O que vale é que há vídeo, contado ninguém acreditava. pic.twitter.com/BDZT1fcbTf — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) June 14, 2024

Luisão no Cruzeiro

Luisão chegou ao Cruzeiro em 2000 e defendeu o clube até 2003. Ao longo das quatro temporadas, se tornou ídolo da Raposa. No primeiro ano, foi campeão da Copa do Brasil.

Em 2002, foi vice-artilheiro da equipe no ano, com oito gols. Em 2003, fez parte do elenco que conquistou a tríplice coroa, ao vencer o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Também, conquistou junto com a Raposa a Copa Sul-Minas de 2001 e 2002, e o Supercampeonato Mineito de 2002.

A notícia Ídolo do Cruzeiro agride torcedor rival após ser provocado; assista foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.