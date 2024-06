crédito: No Ataque Internacional

Sindicato dos jogadores processa Fifa por Super Mundial de 2025 (Gianni Infantino, presidente da Fifa)

Membros da FIFPRO, sindicato mundial dos atletas de futebol, comunicaram nesta quinta-feira (13) que entraram com uma ação contra a Fifa por conta do Super Mundial de Clubes de 2025.

Com apoio da FIFPRO, a Associação de Jogadores Profissionais de Futebol da Inglaterra e a francesa União Nacional de Jogadores Profissionais levaram o caso ao Tribunal de Comércio de Bruxelas. O objetivo que o caso vá parar no Tribunal de Justiça da União Europeia.

O grupo argumenta que a competição deixará o calendário “sobrecarregado e impraticável”. A entidade aponta que o Super Mundial atrapalhará as férias dos jogadores, que na Europa, por exemplo, acontecem no meio do ano, mesmo período da competição da Fifa.

Além disso, será a terceira temporada consecutiva com a pausa de meio de ano comprometida por conta de competições internacionais. Nesta temporada, há a Eurocopa e Copa América, no ano seguinte, o Super Mundial e, em 2026, a Copa do Mundo.

O novo torneio terá 32 clubes e seus jogadores terão que participar desta nova competição nos Estados Unidos de meados de junho a meados de julho de 2025. Uma vez incluídos os períodos de preparação e viagens, o torneio provavelmente durará até seis semanas de trabalho adicional a ser adicionado a um calendário já lotado. FIFPRO, em comunicado.

Por atletas cada vez mais requisitados em competições de clubes ou seleções, o direito a uma pausa anual garantida tornou-se praticamente inexistente, com o Mundial de Clubes de 2025 sendo realizado durante o único período do ano teoricamente disponível aos jogadores para essa pausa.

A FIFPRO destacou ainda que a Fifa “continuou unilateralmente um programa de expansão da competição, apesar da oposição dos sindicatos de jogadores”. Até o momento, a entidade máxima do futebol não se manifestou sobre o caso.

O Super Mundial acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho e contará com 32 times, sendo 12 deles europeus. A competição será nos Estados Unidos, palco da Copa América 2024 e da Copa do Mundo de 2026.

Clubes já classificados ao Mundial de Clubes da Fifa 2025

América do Sul

Palmeiras (Brasil) – campeão da Libertadores 2021 Flamengo (Brasil) – campeão da Libertadores 2022 Fluminense (Brasil) – campeões da Libertadores 2023 River Plate (Argentina) – via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) – campeão da Champions League 2020/2021 Real Madrid (Espanha) – campeão da Champions League 2021/2022 Manchester City (Inglaterra) – campeão da Champions League 2022/2023 Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da Europa Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da Europa Paris Saint-Germain (França) – via ranking da Europa Inter de Milão (Itália) – via ranking da Europa Porto (Portugal) – via ranking da Europa Benfica (Portugal) – via ranking da Europa Juventus (Itália) – via ranking da Europa Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da Europa RB Salzburg (Áustria) – via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) – campeão da Champions League da Ásia de 2021/22 Urawa Red Diamonds (Japão) – campeão da Champions League da Ásia de 2022/23 Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) – ranking asiático Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) – campeão da Concachampions de 2021 Seattle Sounders (Estados Unidos) – campeão da Concachampions de 2022 León (México) – campeão da Concachampions de 2023 Pachuca (México) – campeão da Concachampions de 2024

Oceania

Auckland City (Nova Zelândia) – campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.

