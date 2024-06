Série B da Itália define campeão e tem vaga aberta na briga por acesso à elite (Parma foi campeão da Série B italiana)

O Parma é campeão da Série B da Itália! Ao somar 75 pontos, o time garantiu a taça, já que tem três a mais que o Como, com 72. A equipe já havia garantido o acesso à Série A na semana passada.

Apesar de o Como ainda poder empatar na pontuação, o título está definido. Isso porque no confronto direto, principal critério de desempate, o Parma levou a melhor: ganhou em casa por 2 a 1 e empatou fora por 1 a 1.

Contudo, a briga pelo acesso ainda está acirrada. Os dois primeiros colocados são promovidos à Série A de forma direta. Na última rodada, o Como ainda pode ser ultrapassado pelo Venezia, terceiro, com 70.

O terceiro promovido sairá do playoff disputado por times que terminarem do terceiro ao oitavo lugar. Dessa forma, Venezia (70 pontos), Cremonese (64), Catanzaro (60), Palermo (53), Sampdoria (52) e Brescia (51) disputariam o mata-mata.

Título do Parma

Jogadores do Parma levantam troféu de campeão da Série B da Itália (Reprodução/Instagram)

Nesse domingo (5/5), o Parma empatou com o Cremonese por 1 a 1, em jogo marcado por duas expulsões para cada lado. No confronto direto na briga pela taça, o Como empatou sem gols com o Modema, fora de casa, e perdeu as chances de ser campeão.

A campanha do Parma até o momento é de 21 vitórias, 12 empates e quatro derrotas em 37 jogos. O atacante Dennis Man, nascido na Romênia, marcou 11 gols pela equipe, enquanto o polonês Adrian Benedyczak contabilizou 10 tentos.

Trajetória de sucesso

Até a década de 1990, o Parma era um time modesto na Itália, mas o destino mudou a história da equipe na presidência de Ernesto Ceresini. Na temporada 1989/90, o time conseguiu o acesso à Série A pela primeira vez.

Com forte investimento da companhia alimentícia Parmalat, o Parma conquistou vários títulos: Copa da Uefa (1994/95 e 1998/99), Recopa da Uefa (1992/93), Supercopa da Uefa (1993), Copa da Itália (1991/92, 1998/99 e 2001/02) e a Supercopa da Itália (1999).

Parma tinha elenco recheado de estrelas na década de 1990

Nesse período, grandes jogadores do futebol internacional vestiram a camisa do clube: Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón, Roberto Sensini, Lilian Thuram, Faustino Asprilla, Gianluigi Buffon, Enrico Chiesa, Amoroso, entre outros.

Falência e retorno

O Parma viveu grande crise e decretou falência em 2015. Com isso, o time mudou o nome de Parma Football Club para Parma Calcio 1913 e recomeçou sua trajetória da Série D da Itália.

Na temporada 2017/18, o time do norte da Itália obteve o acesso à elite do futebol italiano, divisão na qual ficou até o ciclo 2020/21, quando voltou a ser rebaixado para a Série B.

Hoje, o Parma pertence ao grupo empresarial Krause, dos Estados Unidos, que possui 90% das ações do clube. O restante está em posse de empresários da região de Parma (9%) e torcedores do time (1%).

