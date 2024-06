Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva (Aos 38 anos, Thiago Silva pretende continuar no futebol inglês)

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (7/5) a contratação do zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, capitão da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. O jogador vai retornar em julho ao tricolor carioca, clube que o revelou.

O contrato do defensor de 39 anos com o time inglês se encerra em junho, ao final da temporada 2023/2024. No fim de abril, ele já havia anunciado que o vínculo não seria renovado, e que deixaria a equipe após quatro anos. Ele se tornará oficialmente jogador do Fluminense no dia 10 de julho, quando se abre a janela do futebol brasileiro para transferências internacionais.

O vínculo de Thiago com o clube carioca irá até junho de 2026.

Fluminense venceu concorrência

Thiago Silva tinha ofertas de times da Arábia Saudita e da Europa – especialmente da Inglaterra, de acordo com a ESPN. Mas o desejo de voltar ao Brasil após 15 anos e meio atuando no futebol europeu falou mais alto, e o Flu venceu a concorrência.

O zagueiro poderá entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil (a partir das oitavas de finais, caso o Fluminense se classifique) e pela Libertadores (a partir das oitavas, caso a equipe se classifique).

Thiago Silva pelo Chelsea

Thiago Silva é ídolo e capitão do Chelsea. O maior feito dele pelos Blues foi a conquista a Champions League 2020/2021. Além da Liga dos Campeões, ele conquistou a Supercopa europeia e o Mundial de Clubes, ambos em 2021.

O zagueiro tem 152 partidas pelos time inglês e nove gols marcados. Ele chegou à Inglaterra na temporada 2019/20, ao fim do término do contrato com o PSG.

Na última segunda-feira (29/4), o jogador confirmou que deixará o Chelsea quando encerrar a temporada: “Acredito que tudo o que eu pude fazer, ao longo desses quatro anos, eu procurei me dedicar ao máximo. Infelizmente tudo tem um início, meio e fim. Não que esse seja um fim definitivo”.

Thiago Silva na Europa e na Seleção Brasileira

Thiago Silva construiu carreira longeva na Europa e já chegou a ser considerado o melhor zagueiro do mundo. Além do Chelsea, o defensor atuou em alto pelo Paris Saint-Germain (315 jogos e 17 gols, entre 2012 e 2020), onde venceu sete títulos do Campeonato Francês, e pelo Milan (119 gols e seis gols, entre 2009 e 2012), onde conquistou o Campeonato Italiano.

O defensor disputou quatro Copas do Mundo pela Seleção Brasileira (2010, 2014, 2018 e 2022, sendo capitão nas últimas três) e venceu os títulos da Copa das Confederações (2013) e da Copa América (2019). Ele disputou 113 jogos e marcou sete gols com a Amarelinha.

Thiago Silva pelo Fluminense

Cria das categorias de base do Fluminense, Thiago estreou pelo time profissional tricolor em 2006 e rapidamente se firmou como um dos melhores zagueiros do país. Antes, em 2004, o jogador já tinha ganhado visibilidade no cenário nacional com a camisa do Juventude, emprestado pelo Flu.

Lá, o defensor venceu o título da Copa do Brasil de 2007 e dusputou a final da Libertadores de 2008, vencida pela LDU de Quito, do Equador, em pleno Maracanã.

Thiago Silva atuou por três temporadas no Fluminense e é ídolo do clube (foto: Juan Mabromata / AFP via Getty Images)

Thiago fez 146 jogos e marcou 14 gols pelo Fluminense. No anúncio do retorno, o clube publicou arte do jogador com a camissa tricolor e com a frase “The monster is back” – “O monstro está de volta”, em tradução literal para o português. Além disso, na legenda, o perfil do time escreveu: “Home again” – “Em casa de novo”, em português.

