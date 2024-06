Herói do Real na Champions custou ‘só’ R$ 3 milhões e tem permanência incerta no clube

Joselu saiu do banco de reservas para ser o herói do Real Madrid na classificação à decisão da Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira (8/5), no Santiago Bernabéu, na Espanha. O atacante de 34 anos entrou na partida contra o Bayern de Munique aos 36 minutos do segundo tempo e marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1, pelo jogo de volta da semifinal.

O veterano de 34 anos é um grande exemplo do investimento que deu retorno. Afinal, o Real Madrid pagou “apenas” 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) ao Espanyol pelo empréstimo de uma temporada. O atacante havia terminado La Liga 2022/2023 em terceiro no ranking de artilheiros, com 16 gols.

Em alta no futebol espanhol, Joselu despertou o interesse do principal clube do país na atualidade e não decepcionou. São 17 gols e três assistências em 46 jogos (16 como titular), números que deixam o técnico Carlo Ancelotti na expectativa em poder contar com o atleta na próxima temporada. Contudo, a permanência em Madri é incerta.

De acordo com o jornal Marca, a diretoria do Real Madrid avalia se vale a pena pagar o valor de 1,5 milhão de euros de opção de compra – pouco mais de R$ 8 milhões – para manter Joselu. O problema não é o dinheiro, e sim a chegada de Endrick, do Palmeiras, e a possível contratação de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Carreira de Joselu

Torcedor do Real e genro do ex-goleiro Santiago Cañizares, Joselu teve passagem anterior pelo clube. Foram dois gols em dois jogos: um em 2010/2011 e outro em 2011/2012. O atacante revelado no Celta de Vigo também representou a equipe B, chamada de Real Madrid Castilla. Com essa camisa, contabilizou 40 gols em 72 jogos na Terceira Divisão (Segunda División B).

Sem espaço no elenco principal do Real, Joselu seguiu para a Alemanha, onde representou Hoffenheim, Eintracht Frankfurt e Hannover 96. Posteriormente, passou por Stoke City e Newcastle na Premier League, além de breve período no Deportivo La Coruña. A sorte começou a virar a partir de 2019/2020, quando ele se destacou no Alavés no Campeonato Espanhol.

Em três épocas no Alavés, Joselu acumulou 36 gols em 110 partidas por La Liga. O time resistiu bravamente na luta contra a queda em 2019/2020 (16º, com 39 pontos) e 2020/2021 (16º, com 38), mas amargou a lanterna em 2021/2022, com 31 pontos.

Em 2022/2023, o centroavante disputou La Liga pelo Espanyol, que também caiu para a Segunda Divisão (19º, com 37 pontos). Apesar do fracasso da equipe, Joselu terminou o campeonato com 16 gols. Somente Lewandoski, do Barcelona (23), e Benzema, do Real Madrid (19), balançaram a rede mais vezes.

De torcedor a atacante decisivo na Champions

Em 28 de maio de 2022, Joselu foi a Paris acompanhar o Real Madrid na final da Champions contra o Liverpool. Em campo, o time espanhol venceu por 1 a 0. Nas arquibancadas, o atacante celebrou.

Dois anos depois, Joselu ganhou os holofotes na principal competição de clubes da Europa. Acionado no lugar de Federico Valverde aos 36 do segundo tempo, o ex-artilheiro do Alavés precisou de 10 minutos em campo para alcançar a glória máxima diante do Bayern de Munique.

Aos 42′, Joselu se aproveitou de falha do goleiro Neuer, que deu rebote em finalização aparentemente simples de se defender, e empurrou para as redes. A glória máxima veio aos 46′, quando recebeu cruzamento do zagueiro Rudiger e concluiu para o gol.

Em busca do 15º título, o Real Madrid enfrentará o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões. A partida será em 1º de junho (sábado), às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

