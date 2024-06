Borussia ganhou única Champions em ano marcado por duelo com Cruzeiro (Borussia Dortmund foi campeão da Champions League em 1996/97)

Classificado à final da Liga dos Campeões da Europa 2023/24 para enfrentar o Real Madrid, o Borussia Dortmund ganhou sua única edição do torneio em 1996/97, quando bateu a Juventus na final por 3 a 1. A temporada também ficou marcada pela conquista do Mundial de Clubes – chamado à época de Copa Intercontinental – em cima do Cruzeiro.

Na Liga dos Campeões, o clube alemão caiu no Grupo B, ao lado de Atlético de Madrid (Espanha), Widzew Lodz (Polônia) e Steaua Bucareste (Romênia). O Borussia fechou a chave na segunda colocação, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota), abaixo do Atlético no saldo de gols (8 a 6).

Nos mata-matas, o Dortmund passou pelo Auxerre, da França (quartas de final), e Manchester United, da Inglaterra (semifinal). Na decisão, contou com gols do atacante Karl-Heinz Riedle (2) e do meia Lars Ricken para superar a Juventus, que balançou a rede com Alessandro Del Piero.

Escalações

Treinado por Ottmar Hitzfeld, o Borussia entrou em campo com Stefan Klos; Matthias Sammer, Jürgen Kohler e Martin Kree; Stefan Reuter, Paul Lambert, Paulo Sousa, Andreas Möller (Michael Zorc) e Jörg Henrich; Karl-Heinz Riedle (Heiko Herrlich) e Stéphane Chapuisat (Lars Ricken).

Já a Juventus, dirigida por Marcelo Lippi, foi escalada com Angelo Peruzzi; Sergio Porrini (Alessandro Del Piero), Ciro Ferrara, Paolo Montero e Mark Iuliano; Didier Deschamps, Angelo Di Livio, Vladimir Jugovic e Zinedine Zidane; Christian Vieri (Nicola Amoruso) e Alen Boksic (Alessio Tacchinardi).

Formato da Champions em 1996/97

A Champions League 1996/97 contou com apenas 24 clubes – todos campeões das ligas nacionais em 1995/96. Oito se classificaram diretamente para a fase de grupos, enquanto 16 duelaram em uma espécie de ‘pré-eliminatória’.

Na edição de 1997/98, vencida pelo Real Madrid, houve um expressivo aumento para 55 participantes. Atualmente, o torneio conta com 79 equipes.

Grupo A

Auxerre (França) – 12 pontos Ajax (Holanda) – 12 pontos Grasshopper (Suíça) – 9 pontos Rangers (Escócia) – 3 pontos

Grupo B

Atlético de Madrid (Espanha) – 12 pontos Borussia Dortmund (Alemanha) – 12 pontos Widzew Lodz (Polônia) – 4 pontos Steaua Bucareste (Romênia) – 4 pontos

Grupo C

Juventus (Itália) – 16 pontos Manchester United (Inglaterra) – 9 pontos Fenerbahçe (Turquia) – 7 pontos Rapid de Viena (Áustria) – 2 pontos

Grupo D

Porto (Portugal) – 16 pontos Rosenborg (Noruega) – 9 pontos Milan (Itália) 7 pontos IFK Göteborg (Suécia) – 3 pontos

Quartas de final

Borussia Dortmund venceu o Auxerre (3 a 1 e 1 a 0)

Manchester United superou o Porto (4-0 e 0-0)

Ajax bateu o Atlético de Madrid (1 a 1 e 3 a 2)

Juventus derrotou o Rosenborg (1 a 1 e 2 a 0)

Semifinal

Borussia Dortmund ganhou do Manchester United (1 a 0nos dois jogos)

Juventus passou pelo Ajax (2 a 1 e 4 a 1)

Final

Borusisia Dortmund venceu a Juventus por 3 a 1

Mundial de Clubes de 1997

No Mundial de Clubes, o Borussia mediu forças com o Cruzeiro, que havia ganhado a Copa Libertadores de 1997 com vitória por 1 a 0 sobre o Sporting Cristal, do Peru. A finalíssima ocorreu no dia 2 de dezembro, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão.

Com gols de Zorc e Herrlich, o Dortmund bateu o Cruzeiro por 2 a 0 e se sagrou campeão mundial.

Outras finais na Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund voltou a disputar a final da Liga dos Campeões em 2012/13, quando perdeu para o rival Bayern de Munique por 2 a 1, diante de 86 mil pessoas no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Curiosamente, Wembley será palco da terceira ocasião em que o Borussia chega à decisão da Champions. O adversário em 2023/24 é o Real Madrid. O duelo está agendado par ao dia 1º de junho (sábado), às 16h (de Brasília).

A notícia Borussia ganhou única Champions em ano marcado por duelo com Cruzeiro foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.