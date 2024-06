Alvo do Cruzeiro, Matheus Henrique posta mensagem enigmática: ‘Até breve’ (Matheus Henrique, meio-campista do Sassuolo)

Alvo do Cruzeiro, o meio-campista Matheus Henrique postou uma mensagem enigmática em seu perfil do Instagram. O recado escrito originalmente em italiano foi direcionado ao Sassuolo, clube pelo qual jogou as últimas três temporadas.

Matheus Henrique usou a expressão “ci vediamo presto” – até breve, em português – no fim da publicação. O ex-jogador do Grêmio disputou 89 partidas e marcou seis gols com a camisa do Sassuolo.

“Momentos difíceis não definem quem somos, mas sim como respondemos a eles. Para cada ocasião complicada um novo aprendizado, na certeza de que voltaremos mais fortes. Até breve”. Matheus Henrique

Sassuolo na Itália

O Sassuolo caiu para a segunda divisão da Itália ao terminar a Série A em 19º lugar, com 30 pontos. O clube estava na elite do país desde 2013/14, após ter conquistado a Série B em 2012/13.

O melhor desempenho do Sassuolo na primeira divisão da Itália foi em 2015/16, quando alcançou o sexto lugar, com 61 pontos, assegurando vaga nos playoffs da Europa League.

No período com Matheus Henrique, o Neroverdi ficou em 11º em 2021/22 (50 pontos) e 13º em 2022/23 (45 pontos).

A notícia Alvo do Cruzeiro, Matheus Henrique posta mensagem enigmática: ‘Até breve’ foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.