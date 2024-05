CR7 vai às lágrimas ao perder Copa do Rei Saudita pelo Al-Nassr (Desde que chegou na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo não conquistou títulos)

A carreira repleta de títulos não torna Cristiano Ronaldo menos sensível a derrotas. Nesta sexta-feira (31/5), o astro do Al-Nassr caiu no choro por ter perdido a final da Copa do Rei Saudita. O Al-Hilal, time de Neymar, venceu a decisão nos pênaltis por 5 a 4 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e ficou com a taça.

Desolado e aos prantos. Desta forma saiu Cristiano Ronaldo do King Abdullah Sports City, em Jidá, ao término do jogo que valia o título da Copa do Rei.

Cristiano Ronaldo en pleurs, ça fait mal de voir ça. pic.twitter.com/zmXir9TsYk — Instant Foot (@lnstantFoot) May 31, 2024

Desde que chegou ao Al-Nassr, em dezembro de 2022, o astro português de 39 anos não sabe o que é levantar um caneco. Em contrapartida, tem se destacado individualmente.

Na recém-encerrada temporada do Campeonato Saudita, por exemplo, Cristiano Ronaldo balançou as redes 35 vezes e se tornou o jogador com mais gols marcados em uma única edição da competição. Consequentemente, se tornou o primeiro atleta da história a ser artilheiro no principal torneio de quatro países diferentes (Inglaterra, Espanha, Itália e Arábia Saudita.

O jogo

Nos 90 minutos regulamentares, a partida terminou empatada por 1 a 1. Mitrovic abriu o placar para o Al-Hilal logo aos sete minutos. Já no fim, aos 43 minutos da etapa final, Ayman Yahya empatou para o Al-Nassr.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo quase marcou um golaço de bicicleta, mas a bola tocou a trave. Àquela altura, o camisa 7 teria empatado o jogo.

Nas penalidades, Rúbens Neves e Saud Abdulhamid perderam para o Al-Hilal, enquanto Mitrovic, Kanno, Hassan Al-Tambakti e Nasser Aldawsari converteram.

Pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, Sami Al-Najei, Abdulrahman Ghareeb e Ali Lajami marcaram os gols. E Alex Telles, Ali Al-Hassan e Meshari Al-Nemer desperdiçaram.

Mlk, se o Cristiano Ronaldo mete esse gol aqui?

pic.twitter.com/Rxe8XjS0j4 — Sincerão (@oficialsincerao) May 31, 2024

A notícia CR7 vai às lágrimas ao perder Copa do Rei Saudita pelo Al-Nassr foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha.