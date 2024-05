crédito: No Ataque Internacional

Ex-companheiro de LeBron no Lakers estreia em time de futebol na Alemanha

Ex-companheiro de LeBron no Lakers estreia em time de futebol na Alemanha (Dennis Schröder se aventurou no futebol)

Não são raros os casos de atletas profissionais que se aventuram em mais de um esporte ao longo da carreira. A exemplo de Michael Jordan, que brilhou na NBA e tentou a sorte no beisebol, o ex-armador do Los Angeles Lakers, Dennis Schröder iniciou a trajetória em uma nova modalidade.

Schröder fez, nesta quinta-feira (30/5), sua estreia pelo Germania Bleckenstedt, clube da sexta divisão da Alemanha. O duelo foi contra o Gottingen, que venceu por 5 a 1.

O alemão esteve em campo durante 62 minutos, atuando como atacante pela direita. De acordo com a imprensa local, ele não teve grande participação na partida.

Dennis Schröder jogou pelo Germania Bleckenstedt a convite de seu cunhado, Daniel Ziolo, que é atleta do time. Como a sexta divisão alemã é um campeonato de nível amador, o atleta da NBA não precisava ter um contrato vigente com o clube para atuar.

Dennis Schröder na NBA

Escolhido pelo Atlanta Hawks no draft de 2013, Dennis Schröder também passou pelo Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers (jogou junto com LeBron James), Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors e Brooklyn Nets – equipe pela qual ele joga atualmente.

Em 2023, foi campeão e MVP da Copa do Mundo de Basquete com a Alemanha. A final foi vencida sobre a Sérvia, na Mall of Asia Arena, em Pasay, nas Filipinas.

A notícia Ex-companheiro de LeBron no Lakers estreia em time de futebol na Alemanha foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.