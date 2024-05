Próximo do Atlético, Alonso é convocado para a Seleção Paraguaia (Junior Alonso em entrevista coletiva pela Seleção Paraguaia, em novembro de 2023)

Próximo de ser oficializado como reforço do Atlético para o segundo semestre de 2024, o zagueiro Junior Alonso foi convocado pelo técnico Daniel Garnero para três amistosos da Seleção Paraguaia antes da Copa América. Aos 31 anos, o atleta é figura constante nas listas para defender a “Albirroja”.

O Paraguai terá três amistosos preparatórios para a Copa América. Em 7 de junho, a partir das 21h30 (de Brasília), a seleção enfrentará o Peru no Estádio Monumental “U”, em Lima. Depois, em 11 de junho, a partir das 21h, medirá forças com o Chile no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. Por fim, em 16 de junho, a partir das 19h30, visitará o Panamá no Estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá.

O Paraguai integra o Grupo D da Copa América ao lado de Brasil, Colômbia e Costa Rica. O primeiro compromisso da Albirroja no torneio continental será contra a Colômbia, às 19h do dia 24 de junho, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (31/5), o técnico Daniel Garnero afirmou que a lista convocatória para os amistosos é, naturalmente, a base do grupo que disputará a Copa América pela Seleção Paraguaia. Antes de se apresentar ao Atlético (caso a negociação se concretize), portanto, Alonso tem boas chances de ter “calendário cheio”.

Junior Alonso no Atlético

Apelidado de “Xerife” pela torcida do Atlético, Junior Alonso ostenta status de ídolo do clube mineiro. Foram dois gols e seis assistências em 133 jogos pelo Galo, com três títulos do Campeonato Mineiro (2020 a 2022), um Campeonato Brasileiro (2021) e uma Copa do Brasil (2021).

O zagueiro foi contratado pela primeira vez pelo Atlético em julho de 2020, por cerca de R$ 18 milhões, junto ao Lille, da França. Em janeiro de 2022, Alonso foi vendido pelo Galo ao Krasnodar, da Rússia, por cerca de R$ 47 milhões.

Junior Alonso conquistou “Triplete Alvinegro” com o Atlético em 2021 (foto: Pedou Souza/Atlético)

Em março de 2022, em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia, o zagueiro paraguaio foi cedido ao clube mineiro por empréstimo. Posteriormente, em dezembro daquele ano, retornou ao Krasnodar – onde foi vice-campeão russo na recém-findada temporada europeia.

O jogador tem negociações avançadas para defender o Atlético pela terceira vez. O Galo acerta detalhes finais para sacramentar a contratação do defensor.

Caso seja oficializado como reforço para o time de Gabriel Milito, Alonso só poderá reestrear a partir de 10 de julho. Nesta data, será reaberta a janela de transferências no futebol brasileiro.

