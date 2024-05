Quem é Adam Armstrong, artilheiro que brilhou no ‘jogo mais valioso do mundo’

Quem é Adam Armstrong, artilheiro que brilhou no ‘jogo mais valioso do mundo’ (Adam Armstrong fez 24 gols na EFL Championship)

Adam Armstrong se destacou pelo Southampton ao fazer três gols em três jogos no playoff de acesso à Premier League. O atacante de 27 anos terminou a EFL Championship como vice-artilheiro, com 24 tentos em 49 partidas. Ele só perdeu para Sammie Szmodics, do Blackburn Rovers, com 27 gols.

O gol de Armstrong que garantiu a vitória por 1 a 0 do Southampton sobre o Leeds United, nesse domingo (26/5), no Estádio de Wembley, em Londres, foi marcado aos 24 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu assistência do meio-campista Will Smallbone, invadiu a grande área e chutou cruzado no canto direito do goleiro francês Illan Meslier.

Nascido no bairro de West Denton, em Newcastle, Armstrong começou a carreira no clube homônimo, em 2014/15. Seu primeiro grande momento veio em 2015/16, quando representou o Coventry City na League One, a terceira divisão inglesa. Em 40 partidas, marcou 20 gols.

Emprestado pelo Newcastle, Adam representou Barnsley, Bolton Wanderers e Blackburn Rovers – para o qual se transferiu em definitivo em 2018/19. Por esse clube, tornou-se referência, já que balançou a rede 64 vezes e deu 16 assistências em 160 partidas.

Números modestos na Premier League

O grande desempenho de Adam Armstrong pelo Blackburn em 2020/21 – 29 gols em 43 jogos – motivou o Southampton a investir 15 milhões de libras na compra de seus direitos econômicos (R$ 110 milhões). Só que o centroavante lidou com uma realidade diferente na Premier League.

Presente em 55 dos 76 jogos do Southampton em duas temporadas na elite, Armstrong marcou apenas quatro gols. O time terminou a edição de 2021/22 em 15º, com 40 pontos. Em 2022/23, amargou a lanterna, com 25. Assim, o desafio do atleta é melhorar o desempenho individual e ajudar a equipe a se manter na Premier League.

‘Jogo mais valioso do mundo’

O jogo final do playoff da EFL Championship é conhecido como “o mais valioso do mundo”. Isso porque o clube promovido dá um importante salto financeiro ao subir da segunda para a primeira divisão do Campeonato Inglês. Não se trata de um prêmio, e sim do ganho significativo em cotas de transmissão.

Segundo a ESPN, o Southampton vai receber 100 milhões de libras (R$ 650 milhões) pela promoção, além de no mínimo R$ 90 milhões de libras (R$ 585 milhões) atreladas à posição final – mesmo se houver rebaixamento. O mesmo vale para o campeão Leicester City e o vice Ipswich Town.

Southampton

Fundado em 21 de novembro de 1885, o Southampton tem como principal troféu a Copa da Inglaterra de 1975/76. A equipe pela qual jogou Charles Miller, considerado o “pai do futebol” no Brasil no fim do século 19, também venceu por duas vezes a Terceira Divisão Inglesa. Na elite do país, o melhor resultado foi a segunda posição em 1983/84, abaixo do campeão Liverpool.

