crédito: No Ataque Internacional

Ex-Atlético pode substituir astro inglês no Manchester City

Ex-Atlético pode substituir astro inglês no Manchester City (Pep Guardiola, técnico do Manchester City)

Revelado pelo Atlético e destaque do Girona na Espanha, Savinho pode ser o substituto de Grealish no Manchester City. Aos 20 anos, o atacante pertence ao grupo que comanda o clube inglês e deverá ser reforço do técnico Pep Guardiola na próxima temporada.

Apesar disso, o brasileiro ainda não crava qual será seu destino. Em entrevista ao Flashscore, nesse domingo (26/5), ele falou sobre o desejo de disputar a Liga dos Campeões, mas evitou fazer qualquer tipo de revelação.

“Ainda não sei onde estarei na próxima temporada, meus agentes ainda estão conversando e devemos decidir nas próximas semanas. Mas é claro que disputar a Liga dos Campeões seria uma conquista incrível para quem acompanha o futebol desde criança, até porque é um torneio com um ambiente muito especial”, disse.

Substituto de astro inglês no City?

Em paralelo à possível chegada de Savinho, o City pode negociar Jack Grealish. O inglês é a contratação mais cara do clube – custou 117 milhões de euros em 2020 – mas tem perdido espaço com Guardiola.

“A sensação na Inglaterra é que o crédito de Grealish está se esgotando. Ele não correspondeu às expectativas de sua contratação e já nem é a primeira opção do banco”, destaca o jornal AS, da Espanha.

Os desempenhos de Savinho e Grealish na temporada

Savinho foi um dos principais jogadores do Campeonato Espanhol. Ele terminou a temporada com 11 gols e 10 assistências, números que o levaram a ser chamado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.

Grealish, por sua vez, atuou em 36 jogos, sendo 26 como titular, e marcou três gols, além de contribuir com três assistências.

A notícia Ex-Atlético pode substituir astro inglês no Manchester City foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.