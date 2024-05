crédito: No Ataque Internacional

Ex-técnico do Cruzeiro, Pezzolano ironiza pedidos de demissão em festa do Valladolid (Pezzolano foi à loucura após acesso do Valladolid e ironizou torcedores que pediam sua demissão)

Apesar de estar na liderança de La Liga 2, Paulo Pezzolano segue lidando com críticas da torcida do Real Valladolid. Nesta segunda-feira (27/5), o técnico ironizou os pedidos de demissão durante a festa para comemorar o acesso da equipe à elite do Campeonato Espanhol.

“Demitam, Pezzolano! Demitam, Pezzolano!”, cantou o uruguaio na sacada de prédio na principal praça da cidade de Valladolid. O coro foi entoado por alguns jogadores que estavam ao seu lado e por parte do público presente.

O perfil oficial do Real Valladolid postou o vídeo no Twitter e escreveu de forma irônica: “Só é permitido responder esse tweet com: #DemitamPezzolano.” Cerca de uma hora após a publicação ser feita, ela foi excluída das redes sociais.





Nos comentários, a reação foi mista. Alguns aficionados riram da situação, e outros apontaram falta de respeito do técnico com os torcedores do Pucela.

O descontentamento da torcida do Real Valladolid se dá devido a diferentes motivos: Pezzolano treinou o time nas últimas rodadas antes da queda de divisão, na temporada passada, e mesmo assim foi mantido no cargo; o estilo de jogo do uruguaio; e algumas de suas respostas em coletivas de imprensa, principalmente em relação às críticas.

Valladolid está perto do título

Falta uma rodada para o fim de LaLiga 2. O Real Valladolid é líder, com 72 pontos em 41 partidas – um a mais que o Leganés. Para garantir o título sem depender de tropeço do rival, o Pucela terá que vencer o Tenerife no próximo domingo, a partir das 13h30, fora de casa.

Passagem de Pezzolano pelo Cruzeiro

Pezzolano foi contratado pelo Real Valladolid após passagem celebrada no Cruzeiro. Na época, os dois clubes eram geridos por Ronaldo Fenômeno, que deixou a diretoria celeste no fim de abril. O empresário vendeu 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol para Pedro Lourenço.

No Cruzeiro, Pezzolano atingiu a idolatria em poucos meses. O técnico ficou no cargo entre janeiro de 2022 e março de 2023, quando pediu demissão após a eliminação para o América na semifinal do Campeonato Mineiro.

Em seu primeiro ano no Brasil, Pezzolano levou o Cruzeiro à campanha histórica na Série B. O treinador comandou a equipe estrelada de volta à Primeira Divisão após três anos.

Sua passagem se encerrou com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas em 68 jogos – 62,25% de treinamento. Pezzolano é o técnico estrangeiro mais vitorioso da história do Cruzeiro.

