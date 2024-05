Jornalista argentino destaca interesse de clube do México em Paulinho; veja o que diz o Atlético (Paulinho comemora mais um gol pelo Atlético na Libertadores)

Um clube do México busca a contratação de Paulinho, do Atlético. É o que garante o jornalista argentino Victor Morales, da ESPN. Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), ele destaca o interesse do América no atacante do Galo.

Os dirigentes do clube mexicano – conhecido como Las Águillas (As Águias) – buscam um substituto para o atacante colombiano Julián Quiñones, que marcou 22 gols e contribuiu com oito assistências na temporada 2023/24. Quiñones é alvo do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.

O América do México, inclusive, conquistou nesta segunda-feira (27/5) o bicampeonato da liga mexicana ao derrotar o Cruz Azul, por 1 a 0. O time é comandado pelo técnico brasileiro André Jardine, que trabalhou com Paulinho na Seleção Brasileira Sub-23.

“O América perguntou sobre a situação de Paulinho, que atualmente joga no Atlético. Ele seria o substituto de Julián Quiñones, caso ele saia. André Jardine teria pedido o jogador brasileiro, os dois se conhecem bem, ambos venceram a Olimpíada de 2020”, publicou Victor Morales.

Veja o que diz o Atlético

Procurado pela reportagem de No Ataque, o Atlético garantiu que a informação do jornalista argentino é uma especulação.

“Nenhum contato [do Américo do México]”, informou o clube alvinegro.

Da mesma forma, o empresário de Paulinho disse que não houve qualquer contato. “Por enquanto não existe absolutamente nada”, comentou.

Paulinho no Atlético

Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023, com 20 gols, Paulinho segue em mais uma temporada de alto nível no Galo. Neste ano, ele tem nove gols e quatro assistências em 23 jogos. Ele é, inclusive, o artilheiro do Atlético na Libertadores, competição pela qual já balançou a rede cinco vezes.

Paulinho tem contrato com o Atlético até o fim de 2026.

A notícia Jornalista argentino destaca interesse de clube do México em Paulinho; veja o que diz o Atlético foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton do Vale.