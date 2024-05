Ex-gestor do Cruzeiro, Ronaldo conquista acesso com Valladolid na Espanha

Ex-gestor do Cruzeiro, Ronaldo conquista acesso com Valladolid na Espanha (Valladolid, gerido por Ronaldo, está de volta à Primeira Divisão da Espanha)

Gerido por Ronaldo Fenômeno, o Real Valladolid conquistou o acesso à Primeira Divisão da Espanha neste domingo (26/5). O time comandado por Paulo Pezzolano, outro profissional diretamente ligado ao Cruzeiro, venceu o Villarreal B por 3 a 2, dentro de casa, pela 41ª rodada, e garantiu o retorno à elite nacional.

Com o triunfo no José Zorrilla, o Valladolid chegou aos 72 pontos e assumiu a liderança do torneio. A uma rodada para o fim da competição, a pontuação não pode ser superada pelo Eibar, que está na terceira posição, com 68.

Leia também: Após venda do Cruzeiro, Ronaldo indica saída do Valladolid

Campanha do Valladolid na Segunda Divisão

Rebaixado à Segunda Divisão duas vezes na ‘era Ronaldo’, o Valladolid tem 21 vitórias, nove empates e 11 derrotas na competição.

Na última rodada, o Valladolid terá a chance de ser campeão. Os pucelas enfrentarão o Tenerife (12º colocado, com 58 pontos), fora de casa. As equipes medirão forças no próximo domingo (2/6), às 13h30 (de Brasília), pela 42ª rodada.

O time gerido por Ronaldo poderá levantar o troféu até em caso de empate ou derrota. Contudo, precisa torcer por um tropeço do Leganés (vice-líder, com 71 pontos) diante do Elche (nono, com 59), dentro de casa. O jogo será no mesmo dia e horário.

Situação de Ronaldo no clube espanhol

Ronaldo é acionista majoritário do Valladolid desde setembro de 2018. Ele investiu 30 milhões de euros (R$ 141 milhões na época) na aquisição de 51% do clube. Posteriormente, aumentou o percentual para 72%.

Nas últimas seis temporadas, os Blanquivioletas estiveram na elite do Espanhol em quatro ocasiões: 16º em 2018/2019 (41 pontos), 13º em 2019/2020 (42 pontos), 19º em 2020/2021 (31 pontos) e 18º em 2022/2023 (40 pontos).

A notícia Ex-gestor do Cruzeiro, Ronaldo conquista acesso com Valladolid na Espanha foi publicada primeiro no No Ataque por Luiz Henrique Campos.