Futebol Solidário em prol do RS: onde assistir, horário e times (Estádio Maracanã será o palco da partida)

Neste domingo (26/5), jogadores, cantores e atores se unirão em prol da solidariedade. Times comandados por Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, e Mano Menezes entrarão em campo, às 16h, no Maracanã, para a partida que arrecadará doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ronaldinho Gaúcho e Cafu serão os capitães dos dois times, que vestirão camisas com as cores do estado. A partida é uma realização da Globo em parceria com a CBF, Flamengo, Prefeitura do Rio e Jogo das Estrelas.

O confronto será no horário do Domingão, sob o comando de Luciano Huck. Após o pré-jogo, a partida começará. Toda a receita de comercialização dos patrocínios da transmissão serão doados para a plataforma Para Quem Doar. O valor da venda dos ingressos será doado para a Central Única de Favelas.

Futebol Solidário: onde assistir

A partida solidária terá transmitissão da TV Globo, pelo SporTV e Globoplay.

Futebol Solidário: times

Time Esperança: Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D’Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. Técnico: Dorival Júnior.

Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D’Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. Dorival Júnior. Reservas: Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto

Time União: Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. Técnico: Mano Menezes.

Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. Mano Menezes. Reservas: Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson.

Futebol Solidário: arbitragem

Raphael Claus e Anderson Daronco comandarão a arbitragem. Cada árbitro apitará um tempo do jogo.

