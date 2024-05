Piqué, ex-Barcelona, veste camisa de futebol com 30 mil cristais Swarovski; saiba valor (Piqué com camisa feita em colaboração entre as marcas Balr e Five)

Ex-zagueiro do Barcelona, o espanhol Gerard Piqué posou com camisa de futebol exclusiva confeccionada pela marca de luxo Barl, que une o vestuário esportivo ao contexto casual e urbano, em parceria com a rede de hotéis Five.

A camisa, em cor preta, estilo retrô e com o logo das duas marcas, é ornamentada 30 pequenos mil cristais Swarovski e foi produzida em edição limitada – só 11 unidades foram lançadas. Uma delas foi presenteada a Piqué, garoto propaganda da coleção, no evento de lançamento em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Qual o valor da camisa?

A peça de luxo está sendo vendida por cinco mil euros (R$ 27,8 mil, na cotação atual). O alto valor faz dela uma das camisas de futebol mais caras já produzidas.

É possível comprá-la no site da Balr ou no site da Five.

Piqué empreende no mercado do futebol

Após encerrar a carreira em 2022, o ídolo do Barcelona seguiu envolvido no futebol, mas de maneira diferente.

Piqué criou, ainda em 2022, a Kings League, torneio de futebol society disputado entre 12 times. Cada equipe entra em campo com sete jogadores e tem como protagonista um influenciador digital ou um grande ex-jogador de futebol – Sergio Agüero, ex-atacante do Machester City e da Seleção Argentina, e Ronaldinho Gaúcho, lendário meia que passou por Atlético, Barcelona e outros gigantes, já participaram da competição.

