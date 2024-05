Savinho, ex-Atlético, e Vinicius Júnior concorrem a prêmios de melhor jogador do Espanhol (Savinho, atacante do Girona, e Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, fazem grande temporada)

Savinho, cria da base do Atlético e destaque do Girona, e Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, concorrem a diferentes categorias de prêmios de melhor jogador do Campeonato Espanhol.

O ex-Galo é um dos candidatos ao prêmio de melhor atleta Sub-23 da competição. A concorrência do brasileiro de 19 anos é forte – joias do Barcelona, os espanhóis Lamine Yamal (atacante de 16 anos) e Pau Cubarsí (zagueiro de 17 anos), são os favoritos. O meio-campista brasilo-estadunidense Jonny, ex-Internacional e hoje no Real Betis, também está na disputa.

Vini Jr também tem concorrentes de peso. O mais cotado para vencer o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol é o meio-campista inglês Jude Bellingham, parceiro de Vini no Real Madrid. Isco, meia espanhol do Betis, Kubo, atacante japonês da Real Sociedad, Dovbyk, atacante ucraniano do Girona, e Sorloth, atacante norueguês do Villareal e artilheiro do torneio, também brigam pela gratificação.

Savinho no Campeonato Espanhol

Savinho é um dos principais jogadores do Girona, time sensação da temporada 2023/2024 na Espanha. A equipe é a terceira colocada do Campeonato Espanhol, com 78 pontos conquistados, e garantiu classificação para a Champions League pela primeira vez na história

O ex-Atlético nove gols e distribuiu nove assistências em 36 partidas disputadas pelo Girona na competição. Ele é o maior assistente e o terceiro maior artilheiro da equipe na temporada.

O ótimo desempenho de Savinho na Espanha rendeu a ele duas convocações para a Seleção Brasileira – a primeira em março de 2024, para amistosos contra Inglaterra e Espanha, e a segunda em maio, para a disputa da Copa América, em junho, nos Estados Unidos.

Savinho não deve continuar no Girona para 2024/2025. Ao que tudo indica, ele será jogador do Manchester City, gigante da Inglaterra, a partir de julho. O time treinado por Pep Guardiola acertou a contratação de Savinho em fevereiro, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano. Detentor de 12,5% dos direitos econômicos do atleta, o Galo deve lucrar com a transferência.

Savinho no Atlético

Apesar das grandes expectativas da torcida, Savinho foi pouco aproveitado pelo Atlético. Acionado em jogos do profissional nos anos de 2021 e 2022, o atacante marcou dois gols e ofereceu uma assistência em 27 partidas com a camisa preta e branca.

Savinho foi vendido pelo Galo ao Troyes, da França (clube pertencente ao Grupo City), em junho de 2022, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 35,6 milhões na cotação da época). O atleta, de toda forma, sequer chegou a atuar pelo time francês, tendo sido emprestado ao PSV, da Holanda, antes de defender o Girona.

Vini Jr no Campeonato Espanhol

Ao lado dos meio-campistas Jude Bellingham e Toni Kroos, Vinícius Júnior é o maior destaque do Real Madrid em 2023/2024.

No Campeonato Espanhol, ele marcou 15 gols e distribuiu cinco assistências em 25 partidas disputadas. O atacante brasileiro vive a temporada mais goleadora da carreira.

A notícia Savinho, ex-Atlético, e Vinicius Júnior concorrem a prêmios de melhor jogador do Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne.