Vinícius Júnior é flagrado em clima romântico com cantora; saiba quem é

Modelo, cantora e atriz venezuelana! Essas são as profissões de Corina Smith, que ganhou as manchetes da Espanha nos últimos dias depois que foi falgrada em um clima romântico com o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

A artista e o jogador estiveram juntos em Madri, na última terça-feira (21/), no show de Myke Towers no WiZink Center. Eles também foram filmados saindo juntos no mesmo veículo com outras pessoas.

Smith nasceu em Caracas em 1991. Sua estreia na televisão ocorreu em 2009 com a série musical venezuelana Somos tú y yo: Un nuevo día. Mais tarde, ela co-estrelou a série de ficção NPS: No Puede Ser. Depois de tirar um tempo para estudar nos Estados Unidos e trabalhar em suas composições, ela lançou seu primeiro single em 2015: La Difícil. Uma canção que é uma mistura de pop e reggaeton.

Escape, sua colaboração com Gustavo Elis em 2016, é um dos maiores sucessos de sua carreira. Ela fez sua primeira turnê de shows em seu país natal. No ano seguinte, começou a receber ofertas de contratos de gravação. Ela assinou com a Rimas Entertainment, que representa estrelas como Bad Bunny, Eladio Carrión e Mora.

A turnê de Corina Smith em 2024 tem datas nos Estados Unidos, Europa e América Latina.

Antigo namorado de Corina Smith

Corina Smith teve um romance anterior com o cantor e rapper Mora. Muitos meios de comunicação latino-americanos informaram que os dois artistas enviaram mensagens um para o outro por meio de suas músicas. Também foi sugerido que o término do namoro ocorreu por causa de uma suposta infidelidade de Mora.

