crédito: No Ataque Internacional

Jogo com 56 pênaltis bate recorde mundial no futebol (Goleiro perdeu o 56º pênalti, que decretou o fim da partida)

O ditado popular diz que “disputa por pênaltis só é legal quando não envolve seu time do coração”. Se a frase for levada ao máximo, podemos dizer que um confronto disputado em Israel teve a disputa de pênaltis mais divertida de todos. Contudo, os torcedores das equipes envolvidas devem ter ficado com o coração na mão.

Os times envolvidos são o SC Dimona e o Shimshon Tel Aviv. O embate valia vaga na final da Quarta Divisão do Campeonato Israelense. O jogo terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, e foi para o tudo ou nada nos pênaltis.

Os pênaltis foram sendo batidos e convertidos, No entanto, quando começaram as cobranças alternadas (após a quinta batida de cada time), a situação se inverteu: quando um perdia, o outro perdia também. Alguns jogadores em campo chegaram a bater pênalti três vezes. Até que o último erro aconteceu com o goleiro Avihay, do Shimshon Tel Aviv.

O Dimona se classificou para o jogo decisivo após vencer por 23 a 22 nas penalidades. No total, 56 pênaltis foram batidos – 45 convertidos, 11 desperdiçados. O vídeo da disputa viralizou nas redes sociais.

Recorde de pênaltis quebrado

Segundo o The Guardian, o recorde de maior disputa de pênaltis do futebol era de um jogo na Inglaterra, em que o Washington venceu o Bedlington por 25 a 24 nos pênaltis, numa competição parecida com a nona divisão inglesa. Eles bateram 54 penalidades, dois a menos que o jogo de Israel.

No Brasil, a última vez que houva uma disputa longa foi na classificação do Salgueiro contra o Náutico no Campeonato Pernambucano de 2023, que teve 34 cobranças.

