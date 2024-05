crédito: No Ataque Internacional

Atalanta goleia Bayer Leverkusen e conquista o título da Europa League (Atalanta bateu o Bayer Leverkusen e conquistou o primeiro título europeu de sua história )

A Atalanta goleou o Bayer Leverkusen por 3 a 0 nesta quarta-feira (22/5), na Dublin Arena, em Dublin, capital da Irlanda, e conquistou o título da Europa League. O time italiano contou com a estrela do atacante nigeriano Ademola Lookman, que teve atuação heroica e marcou os três gols da partida.

Ganhador do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen estabeleceu uma sequência de 51 partidas sem derrota (42 vitórias e nove empates) até perder a final da Liga Europa. Já a Atalanta, fundada em 1907, celebra apenas seu segundo título de elite da história, já que antes venceu apenas a Copa da Itália (1963).

Em festa, a Atalanta volta a campo neste domingo, quando recebe o Torino, às 13h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O Leverkusen, por sua vez, disputa a final da Copa da Alemanha diante do Kaiserslauten no sábado, às 15h, em partida única.

A Atalanta inaugurou o placar aos 12 minutos da etapa inicial. Davide Zappacosta rolou na entrada da área pela ponta direita, Ademola Lookman antecipou o marcador na segunda trave e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol do jogo.

A Atalanta aumentou a diferença aos 26 minutos da etapa inicial. Lookman dominou na entrada da área, deu uma caneta no marcador e chutou forte para anotar o segundo na partida.

Aos três minutos da etapa complementar, o Leverkusen tentou reagir. Amine Adli cruzou para Jeremie Frimpong, que dominou dentro da área, mas exagerou na força e chutou por cima.

O gol que fechou o placar para a Atalanta veio aos 30 do segundo tempo, novamente com Ademola Lookman. Gianluca Scamacca roubou a bola de Pasalic e passou para o atacante nigeriano, que tirou o marcador da frente e marcou seu terceiro na partida.

A notícia Atalanta goleia Bayer Leverkusen e conquista o título da Europa League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.