Hulk, do Atlético, relembra ‘ciúmes’ de jogadores por salário em clube europeu (Hulk em ação pelo Zenit, em setembro de 2012, antes de partida pela Champions League)

Em setembro de 2012, Hulk trocava o Porto-POR pelo Zenit-RUS em uma transferência histórica, fechada por 60 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões na cotação da época). A contratação causou “ciúmes” em jogadores do clube russo por conta do salário pago ao brasileiro. Hoje ídolo do Atlético, o atacante relembrou o episódio em participação no GaloCast, da GaloTV.

“Hulk não é Messi e nem Iniesta. Compreenderia se tivéssemos contratado Messi ou Iniesta. Eles provavelmente não têm preço.” Igor Denisov, ex-meia do Zenit, em setembro de 2012

A declaração do ex-meio-campista russo escancarava o desconforto de alguns dos atletas do Zenit com a chegada de Hulk em 2012. Com altos vencimentos mensais, o atacante brasileiro causou – ainda que sem intenção – desconforto no ambiente interno do clube.

“O começo foi difícil. Fomos eu e o Witsel. Ele estava no Benfica e eu no Porto. Contrataram ele e depois me contrataram. Na época pagaram 60 milhões de euros no meu passe. Quando chegamos lá, os jogadores começaram a ter ciúmes, que eram mais antigos, só russos”, relembrou Hulk.

“A gente fazia gol e os caras não comemoravam, davam as costas. Boicotavam geral. Lembro que falei com meu empresário na época: ‘Cara, quero ir embora’. Isso no primeiro ano. Ele disse que o presidente não deixava eu ir. ‘Cara, a gente não foi bem recebido, eles não estão felizes’. O empresário respondeu: ‘Eles prometeram que vão mudar isso aqui, mudar o vestiário’”, prosseguiu.

Witsel e Hulk pelo Zenit em 2012 (foto: Olga Matseva/AFP)

Na ocasião, Hulk chegou até mesmo a manifestar desejo de deixar o time russo. Apesar disso, a diretoria do Zenit conduziu reformulação no elenco e chegou a dispensar atletas em virtude da situação.

“Falei que a gente foi para somar. Não queria ser melhor que ninguém. ‘Se ganhar, vai ganhar todo mundo junto’. Não deixavam eu sair. Tanto é que com um ano e meio eu falei que iria sair, aí o presidente limpou o vestiário, tirou quatro ou cinco jogadores, renovaram meu contrato. Aí ganhamos tudo, o ambiente ficou uma maravilha”, concluiu Hulk.

Segundo dados da FelleggerUndFellegger, agência responsável pela assessoria de Hulk, o atacante somou 94 gols e 60 assistências em 179 compromissos pelo Zenit. Pelo clube, o paraibano conquistou um Campeonato Russo (2014/2015), uma Taça da Rússia (2015/2016) e uma Supertaça da Rússia (2015).

A notícia Hulk, do Atlético, relembra ‘ciúmes’ de jogadores por salário em clube europeu foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas.