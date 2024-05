Equipe retorna à elite do futebol francês um ano depois de ser rebaixada (Angers está de volta à primeira divisão do Campeonato Francês)

O Angers selou o retorno à elite do futebol francês nesta sexta-feira (17/5), um ano após ser rebaixado para a segunda divisão. O empate por 0 a 0 com o Dunkerque, pela 37ª e última rodada da Ligue 2, sacramentou a volta.

O Angers terminou na segunda colocação, com 68 pontos, e garantiu o acesso junto com o Auxerre, 74 tentos. O campeão se classificou à primeira divisão na semana passada. Nesta sexta-feira, comemorou o título da segunda divisão com vitória por 4 a 1 sobre o Concarneau, no Abbé-Deschamps.

O tradicional Saint-Étienne, que foi derrotado pelo Quevilly-Rouen por 2 a 1, terminou em terceiro, com 65 pontos. Saint-Étienne, Rodez e Paris FC ainda têm chances de subir, mas, para isso, terão que passar por um playoff.

Angers se reergueu

O Angers viveu pesadelo na temporada passada, quando terminou a Ligue 1 na lanterna. Em 38 jogos, sofreu 28 derrotas.

Nesta temporada, a campanha na Ligue 2 não começou bem. O clube teve que esperar até a quarta rodada para conseguir a primeira vitória.

A partir daí, engrenou e começou a entrar na briga pelas primeiras posições, com seis vitórias nos sete jogos seguintes. Chegou, inclusive, a liderar o campeonato no meio da temporada.

A notícia Equipe retorna à elite do futebol francês um ano depois de ser rebaixada foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.