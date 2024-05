EA FC coloca ex-Atlético em ‘seleção da temporada’ em liga europeia (Parte da "Seleção da temporada" do Campeonato Espanhol feita pela EA FC)

Classificado para a Liga dos Campeões da Europa de 2024/2025, o Girona foi uma das sensações do ano no Velho Continente, e um dos expoentes da equipe é o atacante Savinho, ex-Atlético. Cobiçado por gigantes, o jovem de 20 anos entrou na “seleção da temporada” do Campeonato Espanhol elaborada pela produção do game EA Sports FC.

Savinho foi titular em 34 dos 36 compromissos do Girona em “La Liga”, contribuindo com oito gols e nove assistências. Com o brasileiro em campo, o clube pertencente ao Grupo City venceu 22 vezes, empatou em outras seis e perdeu em outras sete no Espanhol.

Na Copa do Rei, Savinho contribuiu com dois gols em quatro partidas. O Girona foi eliminado diante do Mallorca nas quartas de final.

O personagem que representa Savinho no game EA FC encerrou a temporada em alta. O jogador foi avaliado com 97 em velocidade, 88 em finalização, 91 em passe, 92 em drible, 56 no aspecto defensivo e 84 no físico.

Nomes como Jude Bellingham (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid), Antoine Grizemann (Atlético de Madrid), Lewandowski (Barcelona), Sergio Ramos (Sevilla) e Rodrygo (Real Madrid) também integram a lista. Veja a seleção completa no post a seguir.

Savinho no Atlético

Apesar das grandes expectativas da torcida, Savinho foi pouco aproveitado pelo Atlético. Acionado em jogos do profissional nos anos de 2021 e 2022, o atacante marcou dois gols e ofereceu uma assistência em 27 partidas com a camisa preta e branca.

Savinho foi vendido pelo Galo ao Troyes, da França (clube pertencente ao Grupo City), em junho de 2022, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 35,6 milhões na cotação da época). O atleta, de toda forma, sequer chegou a atuar pelo time francês, tendo sido emprestado ao PSV, da Holanda, antes de defender o Girona.

A notícia EA FC coloca ex-Atlético em ‘seleção da temporada’ em liga europeia foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.