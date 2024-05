crédito: No Ataque Internacional

Time treinado por brasileiro volta à Champions League depois de 60 anos (Bologna se classifica para a Champions League depois de 60 anos)

O Bologna comandado pelo técnico brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta garantiu a vaga na Champions League após 60 anos de ausência. Os Rossoblù garantiram a vaga após a derrota da Roma para a Atalanta por 2 a 1, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado no Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, garantiu a segunda participação do Bologna em sua história. A equipe do norte da Itália participou pela primeira e até então última vez na temporada 1964/65, quando caiu ainda na fase preliminar.

A equipe do norte da Itália tem mais dois compromissos na competição, o primeiro contra a Juventus na Sardegna Arena e visita o Genoa no Luigi Ferraris na última rodada.

Carreira de Thiago Motta como técnico e sucesso no Bologna

Thiago Motta consegue classificação para torneios continentais pela primeira vez como treinador. O ítalo-brasileiro começou na carreira de técnico logo após se aposentar dos gramados e iniciou nas categorias de base do Paris-Saint Germain, clube pelo qual pendurou as chuteiras.

O ex-jogador treinou Genoa e Spezia antes de assumir o Bologna em setembro de 2022. Pelo time do norte da Itália, Thiago Motta soma 47 vitórias, 32 empates e 44 derrotas em 123 jogos oficiais.

A notícia Time treinado por brasileiro volta à Champions League depois de 60 anos foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.