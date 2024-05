Gigante italiano admite interesse na contratação de Bento, do Athletico-PR (Bento é um dos destaques do Athletico-PR)

Em grande fase no Athletico-PR, o nome do goleiro Bento tem sido especulado na Inter de Milão. Agora, Dario Baccin, diretor esportivo do clube italiano, confirmou o interesse da equipe no brasileiro.

“Bento? Estamos felizes com os goleiros do elenco, mas, pensando no futuro, ele é um dos que estamos avaliando. Está se valorizando muito com a convocação para a Seleção Brasileira”, revelou em entrevista à Sky Sports.

“Mesmo que ainda seja cedo para falar de forma aprofundada sobre ele, trata-se de uma das duas ou três jovens promessas que estamos acompanhando com atenção”, acrescentou.

Bento foi convocado para a Seleção Brasileira e será um dos representantes do país na Copa América, que será disputada entre junho e julho. O goleiro já havia sido chamado para defender o Brasil em outras oportunidades, mas conseguiu a oportunidade de ser titular apenas na última Data Fifa.

Com as lesões de Alisson e Ederson, o arqueiro do Athletico-PR foi o escolhido por Dorival Júnior para defender a meta da Seleção Brasileira nos amistosos contra Espanha e Inglaterra, em março. Contra os ingleses, Bento não sofreu nenhum gol, mas diante dos espanhóis sofreu três, sendo dois de pênalti.

De saída do Furacão?

Em declaração após o jogo contra o Palmeiras, no último domingo, Bento deixou seu futuro em aberto, mas revelou estar focado no Furacão.

“Estou focado aqui no Athletico. Ainda não tem nada certo se vou embora ou não. Só estou focado em dar o meu melhor aqui pelo Athletico e conquistar tudo que tiver”, contou.

Aos 24 anos, Bento é formado nas próprias categorias de base do Athletico-PR e tem contrato com o Furacão até 31 de dezembro de 2026.

