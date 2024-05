crédito: No Ataque Internacional

Nem Ferrari, nem Lamborghini! Jogador vai a CT dirigindo trator (Jogador dirigiu um trator até o CT)

Basta ir ao CT (centro de treinamento) de qualquer grande clube de futebol ao redor do mundo para encontrar supercarros. Modelos como Ferrari, Lamborghini, Bugatti e Maserati estão entre os favoritos dos jogadores milionários. Entretanto, o jogador Ukra, do Rio Ave, de Portugal, tem um gosto peculiar.

Nesta semana, o atacante viralizou nas redes socias ao dirigir um trator até o CT do Rio Ave. Contudo, Ukra relembrou que ele não é o primeiro jogador que dirige um veículo inusitado rumo ao trabalho.

Em 1997, no Boca Juniors, Maradona foi ao centro de treinamento com um caminhão. Em 2003, Walter Pandiani repetiu o eterno ídolo argentino e também dirigiu um caminhão até o local de treino do Deportivo La Coruña.

Na chegada ao Rio Ave, Ukra ainda foi aplaudido por companheiros e dirigentes pela cena inusitada.

