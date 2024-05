crédito: No Ataque Internacional

Athletico-PR x Danubio: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana (Técnico Cuca, do Athletico-PR)

O Athletico-PR vem realizando grande campanha na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), os paranaenses recebem o Danubio-URU, na Ligga Arena, pela quinta rodada da fase de grupos. Saiba onde assistir ao vivo, prováveis escalações e mais informações.

Athletico-PR x Danubio: onde assistir ao vivo pela Sul-Americana

O jogo entre Athletico-PR e Danubio terá transmissão exclusiva do Star+ (streaming).

Informações de Athletico-PR x Danubio

O Athletico-PR está perto de assegurar a liderança e, portanto, a vaga para as oitavas de final. Com 100% de aproveitamento após quatro rodadas, a equipe tenta manter a boa campanha.

Para esta partida, o técnico Cuca pode poupar alguns titulares, já que o Athletico-PR enfrenta o Fortaleza, na capital cearense, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Danubio está em terceiro lugar, com quatro pontos, e começou a rodada com três a menos que o Sportivo Ameliano-PAR.

Provável escalação do Athletico-PR

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli, Cuello, Nikão e Pablo. Técnico: Cuca.

Provável escalação do Danubio

Goicochea; Ancheta, Lucas Ferreira, Brazionis e Etchebarne; Santiago Romero, Leandro Sosa, Kevin Lewis e Sebastián Fernández; Peralta e Leyes. Técnico: Mario Saralegui.

Athletico-PR x Danubio: arbitragem

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Carlos Ortega (COL) Assistentes: David Fuentes (COL) e Javier Patiño (COL)

David Fuentes (COL) e Javier Patiño (COL) VAR: Susana Corella (EQU)

