City vence Tottenham e se aproxima do título da Premier League (Momento do primeiro gol marcado por Haaland)

O Manchester City encaminhou o título do Campeonato Inglês. Com gol de Haaland, os comandados por Pep Guardiola venceram o Tottenham por 2 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium, nesta terça-feira (14/5), pela 37ª rodada. Agora, o time ultrapassou o Arsenal e precisa apenas vencer o West Ham para ser tetracampeão inglês, feito que seria inédito na história da competição.

Com oito vitórias consecutivas, o Manchester City chegou aos 88 pontos e ocupa a liderança da competição, seguido pelo Arsenal, que tem 86. O Tottenham, por sua vez, contabiliza 63 e permanece na quinta posição.

Na última rodada, no domingo, às 12h de Brasília, o City encara o West Ham, no Etihad Stadium. O Tottenham, por sua vez, no mesmo dia e horário, visita o Sheffield United, no Bramall Lane. O Arsenal, rival direto dos citizens, recebe, no Emirates Stadium, o Everton.

O jogo

O Manchester City inaugurou o marcador aos 5 minutos da etapa complementar. Ao receber a bola dentro da área, De Bruyne carregou e cruzou rasteiro com precisão para Haaland, que aparecia sozinho. O norueguês precisou apenas tocar para o fundo das redes.

Agora, com essa assistência, o belga chegou ao seu 112º passe para gol na Premier League e assume a segunda colocação como maior assistente do torneio nacional.

Aos 40 minutos, Son, do Tottenham, disparou livre em direção ao gol do City. O sul-coreano invadiu a área e bateu rasteiro de pé direito. Ortega, goleiro que substituiu Ederson, fez bela defesa e impediu o empate.

Aos 45 minutos, o árbitro assinalou penalidade máxima para o City após Pedro Porro derrubar Doku. Haaland assumiu a cobrança e não desperdiçou. O norueguês, de canhota, deslocou Vicário e mandou um foguete no ângulo.

