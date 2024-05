Comentarista atrapalhado: ex-jogador de seleção se machuca ao ‘ensinar’ lance na TV (Comentarista se machucou durante o intervalo de uma partida ao tentar mostrar como um zagueiro deve bloquar a bola)

Alessandro Costacurta, um dos maiores zagueiros da história do Milan e da Seleção Italiana, viralizou nas redes sociais nesse fim de semana por causa de uma situação inusitada na TV. Hoje comentarista do canal Sky Sports, o ex-jogador não se contentou em apenas analisar os lances de uma partida, ele também quis mostrar na prática como um defensor deve ser comportar em campo.

Durante o intervalo do confronto entre Milan e Cagliari, pelo Campeonato Italiano, um engravatado Costacurta deu um salto com chute alto em pleno estúdio. A intenção do ex-jogador era mostrar como um zagueiro deve bloquear a bola para evitar um gol. No entanto, o exemplo não foi dos melhores. Ao esticar a perna, ele machucou a coxa direita, saiu mancando e arrancou gargalhadas do apresentador.

Diante da cena atrapalhada de Costacurta, diversos italianos que assistiam ao canal questionaram nas redes se o ídolo do Milan realmente se machucou ou se tudo não passou de uma brincadeira. Isso porque no ano passado ele também protagonizou uma situação inusitada no estúdio quando simulou uma jogada e atingiu o apresentador.

Ao término da partida, Costacurta esclareceu a situação aos telespectadores: “Estou melhor, coloquei um pouco de gelo e, como vocês podem ver, estou bem agora”.

O Milan goleou o Cagliari por 5 a 1, pela 36ª rodada da competição, e conseguiu o vice-campeonato ao somar 74 pontos. A Internazionale, que tem 92 pontos, garantiu o título italiano da temporada 2023/24 de forma antecipada.

