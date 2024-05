Arsenal vence e joga a decisão do título da Premier League para a última rodada (Arsenal venceu Manchester United e reassumiu a liderança da Premier League)

O Arsenal voltou à liderança do Campeonato Inglês neste domingo, ao bater o Manchester Unietd, por 1 a 0, em Old Trafford, pela penúltima rodada. Trossard marcou o gol da vitória dos visitantes.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 86 pontos e reassumiu a liderança, que havia sido tomada pelo Manchester City neste sábado. O time de Pep Guardiola tem 85 pontos e um jogo a menos em relação ao líder.

O Manchester United desperdiçou a oportunidade de subir na tabela. Com 54 pontos, a equipe ocupa a oitava colocação.

O Arsenal volta a campo apenas no próximo domingo, contra o Brighton, pelo Inglês. O Manchester United encara o Newcastle, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 34ª rodada da competição.

O jogo

Os visitantes inauguraram o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, após saída errada do United, Havertz cruzou rasteiro para Trossard desviar a bola para o fundo do gol.

Após o gol marcado, o Arsenal segurou o resultado até o apito final da primeira etapa. O United pouco fez para assustar a meta de Raya.

O ritmo continuou o mesmo no segundo tempo. Precisando do empate, o United tentou propor mais o jogo, mas esbarrou no bom sistema defensivo do Arsenal.

Os visitantes quase ampliaram o placar aos 33 minutos, quando o brasileiro Gabriel Martinelli finalizou para boa defesa de Onana. O goleiro do United viria a fazer outra grande intervenção quatro minutos depois, em chute de Rice.

