Ex-clube de Casagrande é rebaixado à Terceira Divisão (Ascoli caiu para a Terceira Divisão da Itália)

O Ascoli Calcio, clube pelo qual o ex-jogador Walter Casagrande atuou de 1987 a 1991, caiu para a Série C do Campeonato Italiano. Mesmo vencendo o Pisa por 2 a 1, nesta sexta-feira (10/5), no Estádio Cino e Lillo Del Duca, o time terminou a Série B na zona de rebaixamento e disputará a Terceira Divisão em 2024/2025.

Em 38 rodadas na Segunda Divisão, o Ascoli somou 41 pontos. Foram nove vitórias, 14 empates e 15 derrotas, com 38 gols marcados e 42 sofridos. A equipe desceu ao terceiro escalão da Itália em 18º lugar, ao lado de Feralpisalò (19º, com 33 pontos) e Lecco (20º, com 26 pontos).

O único brasileiro no elenco do Ascoli em 2023/2024 é o zagueiro Eric Botteghin, de 36 anos, que marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre o Pisa. Cria da base do Internacional, o experiente defensor está em sua terceira temporada no clube italiano. Antes, fez carreira na Holanda, passando por Zwolle, NAC Breda, FC Groningen e Feyenoord.

O português Pedro Mendes, de 24 anos, terminou a Série B como artilheiro do Ascoli, com 11 gols em 27 jogos. O centroavante revelado no Sporting também vestiu as camisas de Almería (Espanha), Nacional da Madeira e Rio Ave.

Playout da Série B

Ternana (16º, com 43) e Bari (17º, com 41) vão disputar o playout de permanência na Série B Italiana. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta para definir quem permanece na Segunda Divisão. O regulamento determina que o time com mais pontos nas 38 rodadas tem a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Título, acesso e playoff

O campeão da Série B 2023/2024 na Itália foi o Parma, com 76 pontos. O Como terminou em segundo, com 73, e também subiu diretamente à Série A. Venezeia (70) e Cremonese (67) avançaram às semifinais do playoff que definirá o terceiro promovido, enquanto Catanzaro (60), Sampdoria (57), Palermo (56) e Brescia (51) entram nas quartas de final.

Walter Casagrande no Ascoli

Ídolo do Corinthians na década de 1980, Walter Casagrande seguiu rumo ao futebol europeu em 1986/87, inicialmente para jogar no Porto, de Portugal. A passagem foi bastante apagada, mas o brasileiro integrou o elenco vencedor da Copa Europeia – hoje chamada de Liga dos Campeões da Europa.

Em 1987/88, Casagrande trocou Portugal pela Itália e foi defender o Ascoli.

Casagrande marcou 39 gols em 104 jogos oficiais pelo Ascoli (foto: Reprodução)

