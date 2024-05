Ex-Cruzeiro comenta briga por acesso à Primeira Divisão em Portugal (Stênio, formado no Cruzeiro, está jogando no AVS, de Portugal)

Dois pontos. É isso que separa, atualmente, a equipe do AVS do primeiro ocupante da zona de acesso para a elite do futebol português. Entretanto, se a distância é pequena, o tempo para buscá-la é igualmente curto, já que restam somente mais duas rodadas a serem disputadas.

Desse modo, dois brasileiros que tem importante papel ofensivo no AVS, casos de Stênio e Talles Wander, destacaram quais pontos que julgam mais importantes neste momento. Especialmente, em relação ao combate a ansiedade para a chegada dos duelos.

“Acredito que temos que continuar mantendo o foco. Coisa que posso dizer que vem acontecendo desde que cheguei aqui e acredito que, agora, ainda mais, com o objetivo estando próximo. Temos que nos focar mais, nos entregar mais e manter a nossa concentração de sempre pra conseguirmos alcançar esse objetivo”, apontou Stênio.

“A ansiedade existe por estarmos apenas a duas rodadas decisivas pra saber se vamos subir ou não. É algo completamente normal e estamos controlando bem. Sabemos do potencial do grupo, estamos confiantes e trabalhando muito bem no dia a dia. O importante agora é focar no presente, no passo a passo, para conseguirmos nosso objetivo final”, avaliou Talles.

Talles Wander, formado no São Paulo, fez sete partidas e marcou um gol até aqui no AVS

Foco na tática

Formados, respectivamente, em Cruzeiro e São Paulo, Stênio e Talles Wander coincidiram na avaliação sobre a principal diferença para o Brasil: a responsabilidade tática.

“No começo, quando cheguei aqui em Portugal, achei bem diferente a forma de jogar. Mas com os treinos, com a ajuda da comissão técnica e dos atletas que me apoiaram desde o início, tive uma forma de me adaptar mais rápida e entender como funciona a liga. É um jogo bem pensado taticamente e de muita entrega física, com pressão e intensidade os noventa minutos”, indicou Talles.

“O futebol português é um futebol muito tático, muito corrido. Então acredito que neste aspecto tem me feito evoluir muito rápido. É um futebol menos pensado, porém é um jogo mais rápido e muito competitivo”, concluiu Stênio.

Cria da base da Raposa, Stênio teve pouco aproveitamento pelo Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

AVS luta pelo acesso

Faltando duas rodadas para o fim da Segunda Liga de Portugal, o AVS está na terceira posição, com 63 pontos. A campanha do time é de 20 vitórias, três empates e nove derrotas.

O líder Santa Clara soma 67 pontos e é o favorito a ficar com o título. O segundo colocado é o Nacional da Ilha da Madeira, com 65. O Marítimo, em quarto lugar, soma 60.

Na Segunda Liga de Portugal, os dois primeiros sobem diretamente à elite. O terceiro encara o 18º da primeira divisão em uma repescagem. Ou seja, neste momento, o AVS enfrentaria o Portimonense no playoff de promoção/despromoção.

Em 2022/23, o clube da segunda divisão levou a melhor. O Estrela da Amadora, terceiro colocado, confirmou a subida ao bater o Marítimo nos pênaltis (3 a 2), depois de vitória em casa e derrota fora pelo mesmo placar: 2 a 1.

A notícia Ex-Cruzeiro comenta briga por acesso à Primeira Divisão em Portugal foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.