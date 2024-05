Clube volta a conquistar copa depois de 110 anos e se classifica para a Liga Europa (Royale Union Saint-Gilloise conquistou a Copa da Bélgica após 110 anos)

Lá se foram 110 anos de espera! Ao vencer o Antwerp por 1 a 0 nesta quinta-feira (9/5), no Rei Balduíno, em Bruxelas, o Royale Union Saint-Gilloise conquistou a Copa da Bélgica pela terceira vez e se garantiu na Liga Europa.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Koki Machida aproveitou desvio em cruzamento e, livre na grande área, apenas escorou a bola para o fundo da rede. O zagueiro da Seleção Japonesa marcou o gol que deu o título ao Union, o primeiro de elite em 85 anos.

L’Union Saint-Gilloise prend l’avantage en toute fin de première période grâce à un but de Koki Machida. #RTLsports #USGANT #CrokyCup pic.twitter.com/jaKDfRIx1M — RTL sports (@RTLsportsbe) May 9, 2024

Empolgado, o torcedor tem a chance de sentir um pouco o gosto do desempenho da equipe no século 20. Nas temporadas 1912/1913 e 1913/1914, o Union levantou o troféu da Copa da Bélgica.

A força do time naquele período resultou, também, em 11 títulos do Campeonato Belga (1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1908/09, 1909/10, 1912/13, 1922/23, 1932/33, 1933/34 e 1934/35).

O clube caiu à Segunda Divisão em quatro oportunidades. A última em 1973. Após jogar até mesmo a Quarta Divisão, retornou à elite em 2021. Soma quatro títulos do segundo nível, três do terceiro e um do quarto.

Union no Campeonato Belga

Agora, o Union segue em busca da taça do Campeonato Belga. A equipe treinada por Alexander Blessin terminou a temporada regular em primeiro, com 70 pontos – 21 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

No playoff do título, o clube ocupa a terceira posição, com 42 pontos. Em sete partidas, acumula dois triunfos, um empate e quatro tropeços. O líder é o Club Brugge, com 45 tentos.

Nesta etapa, os seis times classificados jogam entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Antes, a pontuação alcançada na primeira fase é reduzida pela metade – por isso o Union tem menos pontos neste momento se comparado à etapa inicial do torneio.

Pela oitava rodada, o Union encara o Brugge. A partida está marcada para esta segunda-feira (13/5), às 15h30, Estádio Jan Breydel, em Bruges.

Os dois primeiros colocados se classificam à Liga dos Campeões, enquanto o terceiro vai à Liga Europa.

Progrès Niederkorn campeão da Copa de Luxemburgo

Outra equipe que se deu bem foi o Progrès Niederkorn. O time de Luxemburgo, país vizinho da Bélgica, conquistou a quinta copa nacional nesta quinta-feira (9/5), ao vencer o Swift Hesperange nos pênaltis por 3 a 1.

O Progrès Niederkorn não sentia o gosto da conquista há 46 anos.

