‘O Galo ganhou?’ Possível pergunta inusitada em jogo do Cruzeiro repercute nas redes sociais (Atlético e Cruzeiro jogaram na mesma noite, mas em horários distintos, pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente)

Algum integrante da delegação do Cruzeiro, que estava na Colômbia enfrentando o Alianza, queria saber o resultado do jogo entre Rosario Central e Atlético pela Copa Libertadores? A questão repercute nesta quarta-feira (8/5) nas redes sociais. O debate surgiu depois que o comentarista Fael Lima, da TV Alterosa, notou uma possível pergunta inusitada durante a transmissão da partida pela Sul-Americana.

Aos 20′ minutos do 1º tempo, quando as imagens mostram o volante Lucas Romero caminhando no gramado, é possível ouvir na transmissão uma pessoa presente no Estádio Armando Maestre Pavajeau perguntando algo similar a “o Galo ganhou?”.

Diante disso, Fael Lima, que é o representante da torcida do Atlético no programa Alterosa Esporte, instigou: “Eu tô doidão ou alguém do banco de reservas do Cruzeiro perguntou se o Galo ganhou?”.

Na rede social X (antigo Twitter), alguns torcedores comentaram que tiveram a mesma impressão de Fael. “Claramente é alguém [do Cruzeiro] querendo saber o resultado do melhor de Minas”, afirmou um atleticano. “Tô achando que sim, hein? Portabilidade na alta”, ponderou outro. “Alguém perguntou, isso é certo”, analisou mais um.

Eu tô doidão ou alguém do banco de reservas do Cruzeiro perguntou se o Galo ganhou? pic.twitter.com/22GdTEaDID — Fael Lima (@faelslim) May 8, 2024

Outros torcedores, no entanto, estão em dúvida sobre o que ouviram. “Zoeira isso, montagem… Que isso, você está doido. Galo não alugou um triplex, o Galo construiu o triplex na cabeça dos caras. Clube acabou mesmo”, brincou. “Foi alguém na arquibancada, bu**, mu**”, disparou outro.

Pela Libertadores, o Atlético venceu o Rosario Central, por 1 a 0, na Argentina. A partida nessa terça-feira (7/5) começou às 19h. Já na Sul-Americana, o Cruzeiro derrotou o Alianza, por 3 a 0, na Colômbia. Esse jogo começou um pouco mais tarde, às 21h.

