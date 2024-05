Chilavert ataca após morte de ídolo argentino: ‘Nós macacos seguimos vivos’ (ídolo do Vélez Sarsfield, Chilavert ataca treinador campeão mundial com a Argentina)

O ex-goleiro da seleção paraguaia José Luis Chilavert causou polêmica na rede social X, antigo Twitter, ao responder a um vídeo do técnico campeão do mundo em 1978 com a Argentina César Luis Menotti. O ex-jogador e treinador argentino morreu no domingo (5/5), aos 85 anos, após não resistir as complicações de um quadro grave de anemia.

“Acho que o que deveria ser feito com Chilavert é levá-lo às escolas para que as crianças soubessem como era o homem há 40 milhões de anos atrás. Primeiro Chilavert, depois o macaco”, disse o falecido ex-treinador em uma reportagem em 1998 antes de um confronto entre Independiente – comandado por Menotti – e Vélez Sarsfield, que contava com o goleiro paraguaio.

Los Monos seguimos vivos y No tenemos hijos drogadictos.En la Década del 90 los cojimos a todos con Velez. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) May 6, 2024

Chilavert e Menotti trocaram farpas na época em entrevistas e o atrito entre eles parece que não se resolveu com o tempo. O ex-goleiro respondeu a fala do ex-treinador em tom provocativo: “Nós, macacos, ainda estamos vivos e não temos filhos viciados em drogas. Nos anos 1990 pegamos todos com Vélez”.

Polêmicas de Chilavert

Essa não é a primeira fala de Chilavert que gerou polêmica nas redes sociais. Em março deste ano, o ídolo do Vélez Sarsfield comentou os episódios de racismo contra Vinicius Jr e atacou o brasileiro.

“Por que o que eu disse ao Vinicius Júnior foi considerado forte? O futebol é para homens. Quando, no Paraguai, dizemos a alguém que não seja viadinho, não é nada depreciativo. As câmeras da Netflix estavam ali e ele começou a chorar. Inclusive, é o primeiro a agredir os rivais”, disse o ex-goleiro à rádio argentina Splendid AM 990.

O ex-goleiro disparou contra jogadores brasileiros na ocasião: “Os brasileiros são os piores racistas que existem no mundo. A violência contra os argentinos (na partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 no Maracanã) foi da parte deles. Quando a polícia brasileira bateu nos argentinos e nos torcedores do Boca (na final da Libertadores de 2023 contra o Fluminense), onde estava o Vinicius que é um exemplo para os líderes do Brasil?”.

A notícia Chilavert ataca após morte de ídolo argentino: ‘Nós macacos seguimos vivos’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.