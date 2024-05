Adeus, Nike? Seleção Brasileira recebe oferta de R$ 1 bilhão, diz colunista (Neymar, cria do Santos, em ação pela Seleção Brasileira)

Patrocinadora mais antiga da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Nike terá forte concorrência para renovar o contrato com a entidade máxima do futebol nacional. O acordo vigente vai até 2026 e duas outras tradicionais empresas de material esportivo estão de olho em uma futura parceria: Adidas e Puma. Uma delas, inclusive, oferereceu um contrato de R$ 1 bilhão por ano para fornecer as camisas da Seleção Brasileira e outros artigos. É o que relata nesta segunda-feira (6/5), o colunista Rodrigo Mattos, do UOL.

“A CBF recebeu proposta de quase R$ 1 bilhão por ano para trocar a Nike como sua fornecedora de material esportivo da seleção brasileira. Há duas empresas que manifestaram interesse à confederação em assumir a camisa amarelinha: Adidas e Puma. Uma das duas fez a oferta, o blog não conseguiu a informação de qual delas”, reportou Mattos.

Ainda de acordo com o colunista, o contrato entre Nike e CBF é de aproximadamente R$ 177 milhões por ano. Sendo assim, a empresa que fez a novo proposta pretende pagar cerca de cinco vezes mais para estampar sua marca na Seleção Brasileira.

“Um dos pontos da nova proposta é o pagamento de royalties sobre a venda de camisas da seleção. Além disso, a oferta inclui a abertura de lojas e participação nas vendas. A Nike atualmente não repassa nada da comercialização de camisas para a CBF, nem faz lojas”, relatou.

A Nike e a Seleção Brasileira têm acordo desde 1996.

Próximos jogo do Brasil

A Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Dorival Júnior, volta a jogar no dia 8 de junho, nos Estados Unidos, quando enfrentará o México, em uma partida amistosa.

No dia 12 do mesmo mês, o Brasil vai encarar os Estados Unidos, em mais um jogo amistoso. Ainda em junho, a Seleção Brasileira disputará a Copa América no país norte-americano. A equipe está no Grupo D, ao lado de Costa Rica, Paraguai e Colômbia.

